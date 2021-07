Dejan Jović brani srpsku veleposlanicu nakon gafa s Đokovićem: 'On je napravio gaf, kao džentlmen morao je prihvatiti njezinu ruku'

Dejan Jović, profesor na zagrebačkom i beogradskom Fakultetu političkih znanosti, jedan od osnivača think-tanka Forum za vanjsku politiku te svojedobni savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, stao je u obranu Aleksandre Joksimović, srpske veleposlanice u Londonu koja je po sudu dijela javnosti napravila diplomatski gaf prilikom susreta s tenisačem Novakom Đokovićem na Wimbledonu

Nešto kasnije, u odgovoru na komentare drugih korisnika, Jović je pojasnio svoj stav: 'Pa bila je prva u redu. On je tek došao, dakle nije razgovarao ni s kim, a i da je razgovarao, red je da obrati pažnju na ženu, prvu u redu koja mu je pružila ruku. Da to nije uradila, napravila bi pogrešku. Da je samo stajala i šutjela, pitali bismo se zašto nije čestitala. Da je čestitala na engleskom, isto bismo se pitali zašto. Svakako, predugo je njena ruka ostala neprihvaćena, ali to nije njena greška. On ju je kao džentlmen morao odmah prihvatiti, pa zahvaliti u pogodnom trenutku', rekao je Jović.

