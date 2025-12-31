GRAD U MRAKU

Ukrajina zasula Moskvu dronovima dan nakon optužbi o napadu na Putinovu rezidenciju

L. Š. / Hina

31.12.2025 u 05:59

Moskva u mraku
Moskva u mraku Izvor: Društvene mreže / Autor: Iuliia Mendel / X
Bionic
Reading

Ukrajina je u utorak navečer pokrenula niz napada dronovima usmjerenih na Moskvu, dijelove zapadne Rusije i anektirani Krim, ozlijedivši jednu osobu u blizini ruskog glavnog grada, priopćile su ruske vlasti

Ruska protuzračna obrana uništila je u utorak navečer 27 ukrajinskih dronova, uključujući tri iznad Moskovske regije, priopćilo je rusko ministarstvo obrane putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov rekao je da je tijekom dana iznad regije oboren 21 ukrajinski dron i da je u napadima ozlijeđen jedan civil.

vezane vijesti

Napadi su se dogodili dan nakon što je Rusija, bez pružanja dokaza, optužila Ukrajinu za pokušaj napada na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina. Kijev je odbacio optužbe kao neutemeljene i usmjerene na ometanje mirovnih pregovora.

Nije bilo neposrednih izvješća o šteti od napada. Rusija rijetko otkriva puni opseg štete od ukrajinskih napada, osim ako nisu pogođeni civili ili civilna infrastruktura.

Izvješća govore i o nestanku struje u Moskvi i okolnim gradovima, nakon što su se iznad grada čuli zvukovi letjelica. Razne procjene navode brojke između 100 i 600.000 ljudi koji su ostali u mraku. Službene potvrde o povezanosti napada dronovima i nestanka struje nema.

Ukrajinski napad dronovima oštetio je i lučku infrastrukturu i plinovod u stambenom području ruske crnomorske luci Tuapse, priopćila je regionalna uprava u srijedu, dodajući da nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GODIŠNJI SKENER

GODIŠNJI SKENER

2025., godina Donalda Trumpa: Postoji li uopće nešto u što se nije upetljao?
GRAD U MRAKU

GRAD U MRAKU

Ukrajina zasula Moskvu dronovima dan nakon optužbi o napadu na Putinovu rezidenciju
godišnje obraćanje

godišnje obraćanje

Vučić poslao poruku Srbima: Zaželio najbolju godinu u povijesti i dotaknuo se Hrvatske

najpopularnije

Još vijesti