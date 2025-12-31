Ukrajina zasula Moskvu dronovima dan nakon optužbi o napadu na Putinovu rezidenciju

Ruska protuzračna obrana uništila je u utorak navečer 27 ukrajinskih dronova , uključujući tri iznad Moskovske regije, priopćilo je rusko ministarstvo obrane putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov rekao je da je tijekom dana iznad regije oboren 21 ukrajinski dron i da je u napadima ozlijeđen jedan civil.

Napadi su se dogodili dan nakon što je Rusija, bez pružanja dokaza, optužila Ukrajinu za pokušaj napada na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina. Kijev je odbacio optužbe kao neutemeljene i usmjerene na ometanje mirovnih pregovora.

Nije bilo neposrednih izvješća o šteti od napada. Rusija rijetko otkriva puni opseg štete od ukrajinskih napada, osim ako nisu pogođeni civili ili civilna infrastruktura.