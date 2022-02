Darku Horvatu mjesec dana istražnog zatvora

Darku Horvatu, sada već bivšem ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine određeno mjesec dana istražnog zatvora zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Horvat stigao je u subotu navečer nešto prije 22 sata stižao u zatvor u Remetincu

Uskok je predložio da se ispita 11 svjedoka, od čega su ih osmero zaposlenici Ministarstva regionalnog razvoja. Kak onavode, Uskok je tražio da se Horvatu odredi istražni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. No, s obzirom na to da je podnio ostavku, kao opasnost ostaje samo mogući utjecaja na svjedoke. Njegov branitelj smatrao je da se i drugim mjerama, a ne istražnim zatvorom, ta opasnost može izbjeći i da nije nužno određivanje zatvora.

Na teret mu se, kazao je, stavlja zlouporaba položaja i ovlasti, odnosno da su određene tvrtke koje su se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva. No, Horvat to negira, tvrdeći da to on nije radio nego stručne službe ministarstva.

Za zlouporabu položaja terete ga zajedno s više osoba, kazao je odvjetnik, dodavši da svi dokazi proizlaze iz drugog slučaja u kojem je također drugookrivljena Ana Mandac.

"Ministar ne radi taj posao već to rade stručne službe ministarstva, on niti zna koliko tko ima bodova niti je s tim upoznat. Ono što mu je stručna služba, odnosno drugookrivljena dala na potpis on je potpisao, vjerujući da je to ispravno".