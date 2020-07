Dario Zurovec o obnovi Zagreba: Solidarnost je kad dajem dobrovoljno, a kad novcem poreznih obveznika financirate nečiji život u centru to je otimanje

Saborski zastupnik Dario Zurovec došao je u fokus javnosti zbog žestokog protivljenja prijedlogu zakona o obnovi Zagreba nakon potresa, naglašavajući da to je socijalizam, a ne solidarnost. 'Solidarnost je kada vi recimo nemate i ja kao pojedinac to vidim i odlučim vam pomoći. Ali kada uzmem nekome drugome iz džepa tko ima manju platežnu moć, to nije solidarnost, to je jedna vrsta otimačine', objasnio je Zurovec

To ga, kaže, podsjeća nekakve prošle režime. 'Mi nismo kontra obnove Zagreba. Jesmo za obnovu, ali po puno pravičnijim modelima. Zgrade su prije potresa bile u nikakvom stanju. Vaša imovina je vaša odgovornost. Morate u nju ulagati, plaćati osiguranje. Provjeravao sam s osiguravajućim kućama, osiguravaju starije od 1929., ali je cijena skuplja. Tu se veže još jedan problem, imate smjernice stare preko 50 godina. Tek se šezdesetih godina počelo raditi na zgradama koje bi bile otpornije na potres. Ako imamo 5,6 stanova, ne spadamo pod slučajeve kojima bi trebalo financirati konstrukcijsku obnovu. Jedan od modela koji smo predložili je da se subvencionira kamata od kredita koji bi se digao od HBOR-a. Svaki put kada država raspisuje natječaj, vjerujte da će cijene podivljati0, rekao je Zurovec u Pressingu N1.

Dodao je da Grad treba uložiti u javne objekte poput škola, vrtića, gradskih muzeja... 'Puno je državnih institucija. Kredit bi bio dostupan svakome. Procjenjuje se da bi obnova mogla trajati deset godina. Nakon obnove, nekretnina će vrijediti puno, puno više. Vani je naglašeno da je vaša imovina vaša odgovornost', naglasio je Zurovec. Zurovec je, inače, zatražio ste da se javno izjasne dužnosnici koji imaju nekretninu u centru, zbog sukoba interesa. 'Tražio sam da se izjasne i da se suzdrže od glasanja jer definitivno imaju interes. Jasno mi je da sam trn u oku mnogima, ali zaista me nije briga', rekao je.