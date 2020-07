Matula: 'Mislim da će ovo biti zadnji Bandićev mandat, postoje znaci da gubi na snazi'

Saborski zastupnik zeleno-lijevog bloka Vilim Matula kazao je kako su veliki dio potpisa za peticiju za Zakon o obnovi Zagreba skupili na okretišu u Dubravi i Dupcu, kao i u Markuševcu

To su sto godina stare zgrade i to je 100 godina stara žbuka, a to im neće nitko sređivati po sadašnjem zakonu, on se odnosi samo na konstrukciju zgrade. Svakako ćemo podnijeti amandmane na prijedlog zakona", rekao je Matula na N1 .

O konstatacijama da u centru Zagreba žive bogati ljudi kaže kako on jest dobrostojeći, ali kako je vrlo mali broj ljudi koji to na taj način gleda.

"To je mogao zbog svoje korupcijske mreže koju gradi u gradu posljednjih 20 godina. Pogledajte koji je to broj glasova koji on dobiva. Mislim da za 10 mjeseci na lokalnim izborima, da će to biti zadnji mandat Milana Bandića. Postoje nekakvi znaci da on gubi na snazi", rekao je.

Ističe kako su ih građani iznenadili. "Nadali smo se klubu, ali nismo očekivali 7 mjesta", rekao je.

O situaciji u SDP-u kaže kako to oni sada moraju riješiti i kako se nada da će to na izborima u 9. mjesecu riješiti.

"Važno je da se te snage poslože i da se SDP u Zagrebu posloži. Da maknemo gradonačelnika Bandića s mjesta gradonačelnika, ali i da spriječimo HDZ da postavi svog kandidata jer smo onda u problemu", kazao je.

Rekao je kako će ostati u kazalištu Kerempuh usprkos funkciji saborskog zastupnika. "To su različite pozornice i u svakom slučaju moja temeljna pozornica je kazališna pozornica", zaključno je rekao.