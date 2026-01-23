Danska premijerka stigla na Grenland: Stanovnici s oduševljenjem dočekali Mette Frederiksen

Danska premijerka Mette Frederiksen posjetila je u petak Grenland u znak podrške arktičkom otoku koji američki predsjednik Donald Trump želi prisvojiti
Izlazeći iz aviona u zračnoj luci u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku, Frederiksen je dočekao grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen. Njih dvoje su viđeni kako se grle na pisti prije nego što su se odvezli.
Frederiksen je iz Bruxellesa doletjela ravno u Nuuk nakon što se ranije tijekom dana sastala s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom kako bi razgovarali o tome kako vojni savez može poboljšati sigurnost u široj arktičkoj regiji.
Grenland je autonomni teritorij danskog kraljevstva. Dvije vlade tvrde da otok nije na prodaju i da se o njegovom suverenitetu ne raspravlja, ali su otvorene za razgovore o drugim temama, poput sigurnosti i gospodarskog razvoja.
'Pripremamo sljedeće korake', rekla je Frederiksen novinarima hodajući uz Nielsena u središtu Nuuka. 'Prije svega sam ovdje kako bih pokazala našu snažnu podršku narodu Grenlanda u teškom trenutku.'
Trump je u četvrtak izjavio da je osigurao potpuni i trajni pristup SAD-a Grenlandu nakon razgovora s Rutteom, koji je rekao da će saveznici morati pojačati napore kako bi odbili prijetnje Rusije i Kine. Američkoj vojsci već je dopušten širok pristup Grenlandu prema ugovorima, iako je Washington smanjio svoju prisutnost tamo od Hladnog rata na jednu malu bazu.
Budućnost otoka izazvala je krizu u transatlantskim odnosima nakon što je Trump zahtijevao da Grenland postane američki teritorij, odbio isključiti upotrebu vojne sile i najavio nove tarife europskim zemljama koje su se tome protivile.
Kriza se smirila nakon što je u srijedu ukinuo prijetnju upotrebom sile, a u četvrtak povukao predložene tarife.
'Slažemo se da NATO mora povećati svoj angažman na Arktiku. Obrana i sigurnost na Arktiku su stvar cijelog saveza', objavila je Frederiksen na društvenim mrežama, uz fotografiju sebe i Ruttea u Bruxellesu.
Danski ministar vanjskih poslova izjavio je u petak da su se diplomati iz Danske i Sjedinjenih Država sastali u četvrtak u Washingtonu i dogovorili plan za daljnje korake.
'Nećemo komunicirati kada će biti ti (budući) sastanci, jer je sada potrebno ukloniti dramu iz ovoga... potreban nam je miran proces', rekao je ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen.
Izvor je rekao da su se Rutte i Trump dogovorili o daljnjim razgovorima između SAD-a, Danske i Grenlanda o ažuriranju sporazuma iz 1951. koji regulira američki vojni pristup i prisutnost na arktičkom otoku.