Danska premijerka stigla na Grenland: Stanovnici s oduševljenjem dočekali Mette Frederiksen

Izlazeći iz aviona u zračnoj luci u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku, Frederiksen je dočekao grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen. Njih dvoje su viđeni kako se grle na pisti prije nego što su se odvezli.

Frederiksen je iz Bruxellesa doletjela ravno u Nuuk nakon što se ranije tijekom dana sastala s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom kako bi razgovarali o tome kako vojni savez može poboljšati sigurnost u široj arktičkoj regiji.

Grenland je autonomni teritorij danskog kraljevstva. Dvije vlade tvrde da otok nije na prodaju i da se o njegovom suverenitetu ne raspravlja, ali su otvorene za razgovore o drugim temama, poput sigurnosti i gospodarskog razvoja.

'Pripremamo sljedeće korake', rekla je Frederiksen novinarima hodajući uz Nielsena u središtu Nuuka. 'Prije svega sam ovdje kako bih pokazala našu snažnu podršku narodu Grenlanda u teškom trenutku.'