Danska jača vojnu prisutnost na Grenlandu

V. B./Hina

14.01.2026 u 19:37

Danska vojska
Danska vojska Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Danska povećava svoju vojnu prisutnost na Grenlandu i oko njega s trenutnim učinkom, prema zajedničkoj izjavi danskog i grenlandskog ministarstva vanjskih poslova objavljenoj u srijedu

Taj je potez povezan s vojnim vježbama koje uključuju zrakoplove, brodove i vojnike, a provodit će se u bliskoj suradnji sa saveznicima NATO-a. Sjedinjene Države zaprijetile su preuzimanjem arktičkog otoka, a pritom nisu isključile upotrebu sile.

Cilj je uvježbavanje za raspoređivanje u posebnim uvjetima Arktika i jačanje prisutnosti NATO-a, navodi se u izjavi. Grenland je poluautonomna članica Kraljevine Danske.

Aktivnosti vježbi mogle bi uključivati ​​podršku grenlandskim vlastima poput policije, praćenje kritične infrastrukture, raspoređivanje borbenih zrakoplova na Grenlandu i oko njega, obavljanje pomorskih zadataka, kao i prihvat savezničkih trupa, dodaje se u izjavi.

Razlog je bio taj što su se "sigurnosne napetosti proširile sve do Arktika", rekla su ministarstva.

Švedska je također u srijedu objavila da šalje vojno osoblje na Grenland. Švedski premijer Ulf Kristersson napisao je na X-u da je to bio odgovor na zahtjev Danske.

"Nekoliko časnika švedskih oružanih snaga danas stiže na Grenland. Dio su skupine iz nekoliko savezničkih zemalja", navodi se u objavi.

Te najave stigle su neposredno prije nego što bi se danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt trebali sastati s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom i američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom u Washingtonu.

Vlade Danske i Grenlanda jasno su dale do znanja da je prodaja ili aneksija teritorija od strane Sjedinjenih Država neprihvatljiva.

Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je na kraj NATO-a ako američka vlada provede svoje prijetnje.

