Danska jača vojnu prisutnost na Grenlandu

Taj je potez povezan s vojnim vježbama koje uključuju zrakoplove, brodove i vojnike, a provodit će se u bliskoj suradnji sa saveznicima NATO-a. Sjedinjene Države zaprijetile su preuzimanjem arktičkog otoka, a pritom nisu isključile upotrebu sile.

Cilj je uvježbavanje za raspoređivanje u posebnim uvjetima Arktika i jačanje prisutnosti NATO-a, navodi se u izjavi. Grenland je poluautonomna članica Kraljevine Danske.

Aktivnosti vježbi mogle bi uključivati ​​podršku grenlandskim vlastima poput policije, praćenje kritične infrastrukture, raspoređivanje borbenih zrakoplova na Grenlandu i oko njega, obavljanje pomorskih zadataka, kao i prihvat savezničkih trupa, dodaje se u izjavi.