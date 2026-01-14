Danci o razgovorima u Bijeloj kući: Slažemo se da se ne slažemo

Pala je odluka o formiranju radne skupine koja bi se trebala sastati u roku od idućih nekoliko tjedana

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen kazao je kako je došao u SAD nakon niza 'nevjerojatnih komentara' o Grenlandu. 'SAD uvijek može zatražiti povećanje svoje prisutnosti na Grenlandu i stoga želimo čuti imaju li još kakve zahtjeve', kaže. 'Takav bismo zahtjev konstruktivno ispitali', prenosi SkyNews. Kaže da se vodila 'iskrena, ali i konstruktivna rasprava'.

'Rasprave su se usredotočile na to kako osigurati dugoročnu sigurnost na Grenlandu i tu se naše perspektive i dalje razlikuju', dodaje. 'Moram reći da je predsjednik jasno iznio svoje stajalište i da imamo drugačiji stav'. Završava rekavši da još uvijek postoji 'temeljno neslaganje', ali da se strane također 'slažu da se ne slažu'. 'Odlučili smo formirati radnu skupinu na visokoj razini kako bismo istražili možemo li pronaći zajednički put naprijed. Skupina bi se, po našem mišljenju, trebala usredotočiti na to kako riješiti američke sigurnosne probleme, a istovremeno poštovati crvene linije Kraljevine Danske', rekao je novinarima. 'Očekujemo da će se takva skupina prvi put sastati u roku od nekoliko tjedana'.