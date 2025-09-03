'Danas je umrla svaka nada da će Rusima uskoro ponestati vojnika'

Zapad ne trebaju toliko zabrinjavati slike sa sastanka Vladimira Putina i Kim Jong-una, koliko na njemu izrečene riječi
Ruski čelnik i njegov sjevernokorejski kolega Kim Jong-un održali su dvosatni sastanak nakon što su prisustvovali velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.
'Rusiji sada zasigurno neće ponestati ljudstva'
Nakon što je Putin zahvalio sjevernokorejskom lideru na pomoći u protjerivanju ukrajinskih snaga iz Kurske regije ranije ove godine, Kim je uzvratio obećanjem potpune podrške Moskvi i poručio da će učiniti 'sve što može da pomogne'.
Ovo je ozbiljna prijetnja i dodatni dokaz da je ova veza za Moskvu strateški sve dublja i važnija, piše Sky News.
Kim je jasno dao do znanja da je već opskrbljivao ruske trupe i da je spreman ponovno to učiniti.
Ako su Ukrajina i Europa imale neku nadu da će Rusiji uskoro ponestati ljudstva, ona je sada gotovo sigurno ugašena, dodaje Sky News. To je jedan izvor zabrinutosti, a drugi je neskrivena podrška kineskog predsjednika Xi Jinpinga Putinu.
Kina tvrdi da je neutralna, ali to tako ne izgleda
Kina tvrdi da je neutralna u sukobu oko Ukrajine, no to nije tako izgledalo. Xi je ruskom predsjedniku dao počasno mjesto s desne strane tijekom parade i istaknuo ga kao glavnu zvijezdu događaja.
Radi se o čovjeku koji već tri i pol godine vodi rat protiv svog susjeda, a ratni sukobi su se odvijali čak i za vrijeme same parade. Dok je Xi govorio o važnosti mira, ruske snage izvodile su još jedan veliki zračni napad na Ukrajinu.
Sve to pokazuje koliko se Kremlj ohrabrio događajima proteklih dana. Putin tako uživa ekonomsku podršku Kine i Indije.
Uz to može računati na vojnu potporu, ako je zatreba, Sjeverne Koreje. Njegova poruka Ukrajini, Europi i Donaldu Trumpu je jasna: Rusija može nastaviti rat koliko god treba, dok ne postigne svoje ciljeve.