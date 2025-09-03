'Danas je umrla svaka nada da će Rusima uskoro ponestati vojnika'

Zapad ne trebaju toliko zabrinjavati slike sa sastanka Vladimira Putina i Kim Jong-una, koliko na njemu izrečene riječi

Ruski čelnik i njegov sjevernokorejski kolega Kim Jong-un održali su dvosatni sastanak nakon što su prisustvovali velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. 'Rusiji sada zasigurno neće ponestati ljudstva' Nakon što je Putin zahvalio sjevernokorejskom lideru na pomoći u protjerivanju ukrajinskih snaga iz Kurske regije ranije ove godine, Kim je uzvratio obećanjem potpune podrške Moskvi i poručio da će učiniti 'sve što može da pomogne'. Ovo je ozbiljna prijetnja i dodatni dokaz da je ova veza za Moskvu strateški sve dublja i važnija, piše Sky News.

Kim je jasno dao do znanja da je već opskrbljivao ruske trupe i da je spreman ponovno to učiniti. Ako su Ukrajina i Europa imale neku nadu da će Rusiji uskoro ponestati ljudstva, ona je sada gotovo sigurno ugašena, dodaje Sky News. To je jedan izvor zabrinutosti, a drugi je neskrivena podrška kineskog predsjednika Xi Jinpinga Putinu. Kina tvrdi da je neutralna, ali to tako ne izgleda Kina tvrdi da je neutralna u sukobu oko Ukrajine, no to nije tako izgledalo. Xi je ruskom predsjedniku dao počasno mjesto s desne strane tijekom parade i istaknuo ga kao glavnu zvijezdu događaja.

Vojna parada u Kini Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES







Vojna parada u Kini Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES