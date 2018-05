Danas ćemo se kuhati, no nemojte da vas iznenadi i pokoji pljusak

Nastavlja se iznadprosječno toplo vrijeme, no nestabilno, osobito na kopnu. Vjerojatnost za pljuskove najveća je u srijedu i u četvrtak, osobito u gorskim predjelima, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, prognoza je vremena koju donosi HRT

U istočnoj Hrvatskoj vjerojatnost za pljuskove je vrlo mala pa će prevladavati sunčano. Puhat će slab, ponegdje prolazno i umjeren većinom istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura zraka ujutro od 16 do 19 °C, poslijepodne 29 ili 30 °C. Vjerojatnost za poneki pljusak, većinom u poslijepodnevnim satima, u središnjoj je Hrvatskoj veća, osobito na karlovačkom i sisačkom području, no u većini će krajeva biti barem djelomice sunčano te vrlo toplo i vruće.

Temperatura će ujutro biti između 16 i 18 °C, a danju od 28 do 30 °C. Uz dnevni razvoj oblaka vjerojatnost mjestimične kiše i grmljavine najveća je u gorju i unutrašnjosti Istre. Po kotlinama će ujutro ponegdje biti kratkotrajne magle. Danju će posvuda biti sunčanog vremena, uz većinom slab vjetar, mirno more te dnevnu temperaturu od 24 do 29 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka pa će mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak pa će more biti malo valovito. Temperatura zraka bez veće promjene. Pretežno sunčano bit će i na jugu Hrvatske. Samo je rijetko uz prolazno umjerenu naoblaku moguć lokalni pljusak, najvjerojatnije u Konavlima.