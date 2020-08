Dan D u Splitu sa šeficom Higijenskog; Željka Karin ima luđački radni ritam, logično objašnjenje za korona skok i ljutit odgovor na prozivanje Dalmatinaca: Nismo ni mi blesavi

Razgovor sa Željkom Karin, ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, vodili smo doslovno tijekom cijelog dana - od otprilike osam sati ujutro do debelo iza osam sati navečer. Minutu po minutu, susret po susret, poziv za pozivom - cijelog božjeg dana imali smo priliku osobno se uvjeriti u gotovo luđački radni ritam, i to baš na dan kada je u ovoj županiji zabilježeno rekordnih 138 novozaraženih

'Nisam, moram priznati, mada takva misao prva prođe kroz glavu kad te grlo mrvicu zagrebe od klime ili hladne vode. Ali nije nemoguće da će se to i meni dogoditi, pa svako malo 'padne' netko oko mene', opet se smije Karin. Kucamo na vrata Službe za kliničku mikrobiologiju i ona nas predaje u ruke Vanje Kaliterne , šefice koja nam entuzijastično objašnjava proces obrade uzoraka. Koliko god doktorica Kaliterna pojednostavi, nama su to svejedno španska sela - ali uglavnom smo shvatili da su ključna tri analizatora koja su zamijenila ručni rad laboranata. Sada oni izdvajaju milijarde kopija nukleinske kiseline, eksponencijalno ih umnažaju i dovršavaju posao kraće nego ikad prije.

'Jedan uređaj mućka 48 uzoraka u 15 minuta, drugi 32, a treći njih 24. Onda sve ide u ovaj PCR uređaj, a on sat ipo vremena vozi 96 komada. Tako smo došli do otprilike tisuću dnevno', smilovala nam se Kaliterna i narodski objasnila što se zapravo ovdje događa. A mi se, opet narodski, prisjećamo da je zagrebačkoj klinici Fran Mihaljević Vlada poklonila aparat koji sam samcat može izolirati i detektirati više od 1500 uzoraka u 24 sata, a sada još jedan takav stiže - opet u Zagreb.

'Iskreno? Da, pogađa me. U ovom zavodu radimo do krajnjih granica i gotovo danonoćno, a sve osjetljive situacije - od prodora u umirovljenički dom do krize na Braču - zapravo smo riješili u vrlo kratkom roku i zadovoljavajuće. Naravno da je virus mogao prodrijeti bilo gdje, no pitanje je kakva je reakcija na to. Etiketiranjem se vrijeđaju epidemiolozi, mikrobiolozi i svi drugi stručnjaci koji imaju svoje fakultete, specijalizacije, doktorate, docenture i profesure, a najgore od svega je kada se insinuira da nešto lažemo ili skrivamo. Onaj prvi val smo zapravo riješili fantastično i tri tjedna bili smo bez ijednog zaraženog, ali s otvaranjem turizma bilo je za očekivati da će se novi pojaviti', objašnjava dr. Karin i potom detektira zašto je zapravo situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno najnepovoljnija.

'Valjda možemo još jednom vratiti brojke na nulu'

'Mi smo prostorno najveća županija s gotovo pola milijuna ljudi, a onda i nekoliko stotina turista koji su u prosjeku dvadeset godina mlađi nego recimo u Istri ili na Kvarneru. Svi veliki klubovi upravo su ovdje, imamo stotinu kilometara dugu granicu s Hercegovinom i desetke tisuća ljudi koji je prelaze svakog dana, a onda i velika ljetna okupljanja. Ljudi nisu neodgovorni, nego je došlo do očekivanih posljedica otvaranja za turizam - a svi smo se složili da je on za ovu zemlju jako bitan. Mora se živjeti, zar ne? Ili smo jednostavno trebali ostati potpuno zatvoreni?', pita se Karin, više onako retorički.

'I tako je sada došlo vrijeme da malo postrožimo mjere, koliko god se netko bunio. Utvrdili smo grupiranja virusa u teretanama jer se ondje u zatvorenim prostorima kreću mlađi ljudi bez maske, pa je kapljičnu infekciju vrlo lako prenijeti. Moramo ih zatvoriti na neko vrijeme, kao što moramo i malo više pažnje obratiti na kafiće i restorane. Nismo ni mi blesavi i znamo da je neke mjere teško potpuno provesti do kraja, ali računamo da će ljudi opet biti odgovorni. Jednom smo doveli brojku do nule, pa valjda možemo još jednom - a valjda će sve ovo skupa ubrzo završiti, pa da se vratimo u mirnodopsku formaciju…', kaže Karin.

Otišla je napuniti mobitel za ujutro.