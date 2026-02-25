zanimljivo

Zurovec otkrio bi li popio kavu s Plenkovićem i postao dio većine: 'Ako ne moram platiti...'

M.Da.

25.02.2026 u 17:11

Dario Zurovec
Dario Zurovec Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec odgovorio je na pitanje novinara hoće li on, kao i Boška Ban, postati dio vladajuće većine u Saboru

Nakon što je bivša SDP-ova, a trenutno nezavisna zastupnica Boška Ban odlučila postati nova članica vladajuće koalicije, čini se kako bi 78. ruka mogao biti i još jedan nezavisni zastupnik, gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec.

Na pitanje RTL-a je li dobio poziv za kavu s premijerom Andrejem Plenkovićem, Zurovec je potvrdio da inicijativa postoji.

"Ako poziv dođe, popit ću kavu. Tim više ako je ne moram platiti, definitivno ću doći", rekao je gradonačelnik Svete Nedelje te nastavio:

"Već sam čuo za to i da će me platiti putem Keks Paya, pa ćemo vidjeti kako to ide, s obzirom na to da aplikaciju nemam ni instaliranu", rekao je Zurovec na pitanje hoće li postati dio vladajuće koalicije.

