Zurovec otkrio bi li popio kavu s Plenkovićem i postao dio većine: 'Ako ne moram platiti...'

Nakon što je bivša SDP-ova, a trenutno nezavisna zastupnica Boška Ban odlučila postati nova članica vladajuće koalicije, čini se kako bi 78. ruka mogao biti i još jedan nezavisni zastupnik, gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec.

Na pitanje RTL-a je li dobio poziv za kavu s premijerom Andrejem Plenkovićem, Zurovec je potvrdio da inicijativa postoji.