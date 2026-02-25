DORH pokrenuo izvide zbog Dabrinog pjevanja, DP-ovac se spominje u još jednom slučaju

Iako je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava danas izjavio kako je sad već dobro poznato pjevanje njegova stranačkog kolege Dabre – nestašluk, čini se da bi kvalifikacija ipak mogla biti ozbiljnija. Taj nestašluk DORH je ozbiljnije shvatio
'Počeli su izvidi', potvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić za Dnevnik Nove TV.
Iako predsjednik Domovinskog pokreta taj nastup glavnog tajnika stranke Josipa Dabre umanjuje, DORH će odlučiti je li to ipak – ustašluk.
'Pribavili smo snimke, radi se intenzivno na tome, nikakvu drugu odluku još nismo donijeli, a bit će vrlo brzo donesena, kroz idućih tjedan dana ćemo javnost izvijestiti o tome', potvrdio je Turudić.
Kako doznaje Dnevnik Nove TV – ime Josipa Dabre spominje se u još jednom slučaju koji je pod povećalom DORH-a.
U kaznenoj prijavi protiv njegova stranačkog kolege Stipe Mlinarića Ćipe stoji da je zapisnik o održavanju nepostojeće skupštine Centra Ivan Šreter krivotvorio upravo Dabro. Inače, Mlinarić je prijavljen da je iz te udruge nezakonito izvukao oko 8 tisuća eura.