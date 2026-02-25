DORH pokrenuo izvide zbog Dabrinog pjevanja, DP-ovac se spominje u još jednom slučaju

'Pribavili smo snimke, radi se intenzivno na tome, nikakvu drugu odluku još nismo donijeli, a bit će vrlo brzo donesena , kroz idućih tjedan dana ćemo javnost izvijestiti o tome', potvrdio je Turudić.

' Počeli su izvidi ', potvrdio je glavni državni odvjetnik I van Turudić za Dnevnik Nove TV.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV – ime Josipa Dabre spominje se u još jednom slučaju koji je pod povećalom DORH-a.

U kaznenoj prijavi protiv njegova stranačkog kolege Stipe Mlinarića Ćipe stoji da je zapisnik o održavanju nepostojeće skupštine Centra Ivan Šreter krivotvorio upravo Dabro. Inače, Mlinarić je prijavljen da je iz te udruge nezakonito izvukao oko 8 tisuća eura.