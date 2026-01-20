Posljednji teritorij koji je SAD otkupio od Danske sadrži - Epsteinov otok

No, mnogi korisnici društvenih mreža u šali upiru prstom u puno manji, puno zloglasniji otok na Djevičanskim otocima koji je bio dio akvizicije 1917. - Little Saint James, poznatiji kao Epsteinov otok, piše Newsweek.

Privatni karipski otok Jeffreyja Epsteina nikada nije prodan SAD-u — ali jest dio Američkih Djevičanskih Otoka koje je Epstein kasnije sam kupio. To, međutim, nije spriječilo šale i zaprepaštenje na internetu među ljudima koji su tek sada prvi put povezali te činjenice.