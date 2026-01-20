Posljednji teritorij koji je SAD otkupio od Danske sadrži - Epsteinov otok

Dok predsjednik Donald Trump nastavlja inzistirati na prisvajanju Grenlanda, u javnostu se ponovno aktualizirao podatak da je posljednji veći teritorij koji je SAD kupio od Danske bio 1917.. Radilo se o Danskim Zapadnim Indijskim otocima, što su danas Američki Djevičanski otoci
No, mnogi korisnici društvenih mreža u šali upiru prstom u puno manji, puno zloglasniji otok na Djevičanskim otocima koji je bio dio akvizicije 1917. - Little Saint James, poznatiji kao Epsteinov otok, piše Newsweek.
Privatni karipski otok Jeffreyja Epsteina nikada nije prodan SAD-u — ali jest dio Američkih Djevičanskih Otoka koje je Epstein kasnije sam kupio. To, međutim, nije spriječilo šale i zaprepaštenje na internetu među ljudima koji su tek sada prvi put povezali te činjenice.
Povijest stvarne kupnje je jednostavna: 1917. godine SAD su Danskoj platile 25 milijuna dolara u zlatu za Danske Zapadne Indijske otoke, stekavši kontrolu nad otocima koji su danas poznati kao Sveti Toma, Sveti Ivan i Sveti Križ.
Tko je kupio Epsteinov otok?
Epstein je privatno kupio Little Saint James 1998. godine, a postao je poznat kao privatni otok gdje je osramoćeni financijer navodno počinio seksualne zločine.
Otok je postao središte kaznenih istraga i građanskih parnica koje su uslijedile nakon Epsteinovog uhićenja i smrti, te je i danas predmet javne rasprave. Mnogi i dalje pozivaju na objavljivanje detaljnih informacija o tome tko je i kada posjetio otok, posebno u sklopu nedavno otpečaćenih dosjea Jeffreyja Epsteina, koji su bacili novo svjetlo na Epsteinovu mrežu.