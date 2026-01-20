zanimljiv podatak

Posljednji teritorij koji je SAD otkupio od Danske sadrži - Epsteinov otok

M. Šu.

20.01.2026 u 20:24

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Dok predsjednik Donald Trump nastavlja inzistirati na prisvajanju Grenlanda, u javnostu se ponovno aktualizirao podatak da je posljednji veći teritorij koji je SAD kupio od Danske bio 1917.. Radilo se o Danskim Zapadnim Indijskim otocima, što su danas Američki Djevičanski otoci

No, mnogi korisnici društvenih mreža u šali upiru prstom u puno manji, puno zloglasniji otok na Djevičanskim otocima koji je bio dio akvizicije 1917. - Little Saint James, poznatiji kao Epsteinov otok, piše Newsweek.

Privatni karipski otok Jeffreyja Epsteina nikada nije prodan SAD-u — ali jest dio Američkih Djevičanskih Otoka koje je Epstein kasnije sam kupio. To, međutim, nije spriječilo šale i zaprepaštenje na internetu među ljudima koji su tek sada prvi put povezali te činjenice.

vezane vijesti

Povijest stvarne kupnje je jednostavna: 1917. godine SAD su Danskoj platile 25 milijuna dolara u zlatu za Danske Zapadne Indijske otoke, stekavši kontrolu nad otocima koji su danas poznati kao Sveti Toma, Sveti Ivan i Sveti Križ.

Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein
  • Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein
  • Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein
  • Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein
  • Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein
  • Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein
    +3
Ghislaine Maxwell i Jeffery Epstein Izvor: Profimedia / Autor: SDNY / Zuma Press / Profimedia

Tko je kupio Epsteinov otok?

Epstein je privatno kupio Little Saint James 1998. godine, a postao je poznat kao privatni otok gdje je osramoćeni financijer navodno počinio seksualne zločine. 

Otok je postao središte kaznenih istraga i građanskih parnica koje su uslijedile nakon Epsteinovog uhićenja i smrti, te je i danas predmet javne rasprave. Mnogi i dalje pozivaju na objavljivanje detaljnih informacija o tome tko je i kada posjetio otok, posebno u sklopu nedavno otpečaćenih dosjea Jeffreyja Epsteina, koji su bacili novo svjetlo na Epsteinovu mrežu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
eskalacija spora

eskalacija spora

Trumpove prijetnje oko Grenlanda potaknuo je - nesporazum?
prosvjed poljoprivrednika

prosvjed poljoprivrednika

Gotovo ratno stanje usred Strasbourga, stotine traktora na ulicama: 'Von der Leyen, idi kući!'
ipak manje pacijenata

ipak manje pacijenata

I dalje problemi na zagrebačkom Rebru: 'Sanitetski prijevoz se čeka i po 20 sati'

najpopularnije

Još vijesti