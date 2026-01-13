Clintoni odbili svjedočiti u kongresnoj istrazi o Epsteinu

U pismu republikanskom zastupniku Jamesu Comeru, predsjedniku Odbora za nadzor Zastupničkog doma, napisali su da "svaki čovjek mora odlučiti kada mu je dosta", te dodali da je za njih "taj trenutak došao sada."

Comer je zaprijetio da će Clintone proglasiti krivima za nepoštivanje Kongresa ako se ne pojave pred odborom, što bi potencijalno moglo dovesti do kaznenih prijava.

U pismu koje je Hillary Clinton podijelila na društvenim mrežama, Clintoni su naveli da su pokušali pružiti ono "malo informacija" koje su imali kako bi pomogli u istrazi, a Comera su optužili za skretanje pozornosti s propusta Trumpove administracije.