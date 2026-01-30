Objavljeno preko tri milijuna stranica dokumenata o Epsteinu: 'Nismo štitili Trumpa'

Ministarstvo pravosuđa objavilo je više od tri milijuna stranica dokumenata te 180.000 fotografija i 2000 videozapisa o Jeffreyju Epsteinu, pokojnom multimilijunašu i osumnjičenom pedofilu poznatom po vezama s brojnim političarima pa i nekolicinom američkih predsjednika
Američko ministarstvo pravosuđa objavilo više od tri milijuna stranica dokumenata te fotografskog i video materijala iz istrage protiv pokojnog multimilijunaša optuženog za pedofiliju Jeffreyja Epsteina je danas novu, golemu tranšu dokumenata iz istrage o Jeffreyju Epsteinu.
Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche, potvrdio je da se radi o više od tri milijuna stranica, te 2000 videozapisa i 180.000 fotografija.
"To znači da je ministarstvo, u skladu sa zakonom (kojeg je Trump ratificirao krajem prole godine, op.a.), pripremilo za objavu otprilike tri i pol milijuna stranica", prenosi Sky News Blancheove riječi.
Redigiranje i zacrnjivanje
Nakon što je propustilo rok za objavu svih dokumenata koji je bio 19. prosinca, iz MInistarstva pravosuđa su ustvrdili da su angažirali stotine odvjetnika da pregledaju zapise kako bi utvrdili što treba redigirati ili zacrniti kako bi se zaštitio identitet žrtava seksualnog zlostavljanja ili podaci koji bi mogli narušiti istragu.
Blanche je stoga morao odgovarati na pitanje novinara jesu li "zacrnjeni" i dijelovi u kojima se potencijalno spominje Donald Trump.
"Ne, nismo štitili predsjednika Trumpa. Nismo štitili niti nismo uskraćivali zaštitu ikome. Mislim da postoji glad ili žeđ za informacijama za koju ne vjerujem da će biti zadovoljena pregledom ovih dokumenata", rekao je Blanche.
Kako piše Associated Press sve žene osim Epsteinove partnerice Ghislaine Maxwell redigirane su s videozapisa i slika koje su objavljene.
Zapisi o Clintonu i Trumpu
Dosad je objavljeno, piše CNN, manje od jedan posto svih Epsteinovih "fajlova". No, iz ministarstva poručuju da je broj dokumenata porastao na otprilike šest milijuna, što uključuje i kopije.
Neposredno prije Božića, objavljeni su deseci tisuća stranica dokumenata, što uključuje i niz fotografija, transkripte intervjua, zapise poziva, ali i sudske zapise. Mnogi od njih bili su već javni ili su bili u velikoj mjeri zacrnjeni.
Ti zapisi uključivali su prethodno objavljene dnevnike letenja koji pokazuju da je Donald Trump letio Epsteinovim privatnim zrakoplovom 1990-ih te nekoliko fotografija bivšeg predsjednika Billa Clintona. Ni Trump, ni Clinton nisu javno optuženi za prekršaje u vezi s Epsteinom, ali obojica su porekla da su znala da je Epstein seksualno zlostavljao maloljetne djevojčice.
Prošlog mjeseca objavljeni su i transkripti svjedočenja agenata FBI-a pred porotom u kojima su opisivali razgovore s nekoliko djevojaka koje su rekle da su plaćene za obavljanje seksualnih radnji za Epsteina.