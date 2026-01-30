Objavljeno preko tri milijuna stranica dokumenata o Epsteinu: 'Nismo štitili Trumpa'

Ministarstvo pravosuđa objavilo je više od tri milijuna stranica dokumenata te 180.000 fotografija i 2000 videozapisa o Jeffreyju Epsteinu, pokojnom multimilijunašu i osumnjičenom pedofilu poznatom po vezama s brojnim političarima pa i nekolicinom američkih predsjednika

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo više od tri milijuna stranica dokumenata te fotografskog i video materijala iz istrage protiv pokojnog multimilijunaša optuženog za pedofiliju Jeffreyja Epsteina je danas novu, golemu tranšu dokumenata iz istrage o Jeffreyju Epsteinu. Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche, potvrdio je da se radi o više od tri milijuna stranica, te 2000 videozapisa i 180.000 fotografija. "To znači da je ministarstvo, u skladu sa zakonom (kojeg je Trump ratificirao krajem prole godine, op.a.), pripremilo za objavu otprilike tri i pol milijuna stranica", prenosi Sky News Blancheove riječi.

Redigiranje i zacrnjivanje Nakon što je propustilo rok za objavu svih dokumenata koji je bio 19. prosinca, iz MInistarstva pravosuđa su ustvrdili da su angažirali stotine odvjetnika da pregledaju zapise kako bi utvrdili što treba redigirati ili zacrniti kako bi se zaštitio identitet žrtava seksualnog zlostavljanja ili podaci koji bi mogli narušiti istragu. Blanche je stoga morao odgovarati na pitanje novinara jesu li "zacrnjeni" i dijelovi u kojima se potencijalno spominje Donald Trump. "Ne, nismo štitili predsjednika Trumpa. Nismo štitili niti nismo uskraćivali zaštitu ikome. Mislim da postoji glad ili žeđ za informacijama za koju ne vjerujem da će biti zadovoljena pregledom ovih dokumenata", rekao je Blanche. Kako piše Associated Press sve žene osim Epsteinove partnerice Ghislaine Maxwell redigirane su s videozapisa i slika koje su objavljene.