Zorro Ranch užasa: Zašto se tek sada kopa po Epsteinovu 'ranču smrti' usred pustinje

Dok se godinama seciralo Epsteinove vile u New Yorku i privatni otok na Karibima, njegov golemi ranč u pustinji New Mexica praktički je ostao netaknut. Sada, potaknut novim dokumentima i dojavom o mogućem ubojstvu dviju djevojčica, taj se dio njegove mreže napokon našao pod ozbiljnom lupom vlasti

Uvod Zorro Ranch, kompleks od oko 30 tisuća četvornih metara usred gotovo puste zemlje južno od Santa Fea, Jeffrey Epstein je kupio 1993. od obitelji bivšeg guvernera Brucea Kinga. Godinama je tamo imao pistu za privatni avion, helidrom, hangar i jednu od najvećih vila u državi, praktički bez znatiželjnih pogleda – najbliži susjedi bili su kilometrima daleko, a većina lokalaca vodila se logikom 'u New Mexicu svi gledaju svoja posla'. Iako su neke njegove žrtve svjedočile da su bile odvođene upravo tamo, savezne vlasti nikada nisu temeljito pretražile posjed, a državna istraga zamrznuta je 2019. na zahtjev federalnih tužitelja.

'Potpuno ignorirano mjesto zločina' Za razliku od Epsteinovog otoka Little St. James, koji je postao simbol njegovih zločina, Zorro Ranch desetljećima je ostao u sjeni. Lokalni radijski voditelj Eddy Aragon, koji godinama prati slučaj, za NY Times kaže da je ranč 'ne samo zasjenjen, nego potpuno ignoriran', iako su žene već ranije govorile da su ondje zlostavljane, a posjed su posjećivale moćne i poznate osobe. New Mexico, država koja je u povijesti skrivala i projekt Manhattan i prvo testiranje atomske bombe, i u ovom je slučaju pokazala koliko dobro zna čuvati tajne. Epstein je, osim Kingove obitelji, izgradio veze i s drugim političkim teškašima poput bivšeg guvernera i američkog veleposlanika pri UN-u Billa Richardsona, a pomagale su mu i labavije odredbe registra seksualnih prijestupnika zbog kojih se ondje nije morao registrirati nakon presude na Floridi.

Zorro Ranch, Jeffrey Epstein Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Anonimna dojava o zakopanim tijelima Posebno uznemirujući detalj isplivao je iz nedavno objavljenih pravosudnih dokumenata: e‑mail iz 2019. koji je anonimni pošiljatelj poslao upravo Aragonu. U njemu se osoba koja tvrdi da je radila na ranču pozivala na navodni nalog da se tijela dviju zlostavljanih stranih djevojaka zakopaju 'negdje u brdima izvan Zorro ranča', uz tvrdnju da su umrle 'od gušenja tijekom grubog, fetišističkog seksa'. Pošiljatelj je ponudio i sedam videozapisa navodnog seksualnog zlostavljanja maloljetnica u zamjenu za jednu jedinicu bitcoina te tvrdio da ima točnu lokaciju grobnica. Aragon je prijavio dojavu FBI‑ju, što je zabilježeno i u internom izvješću iz 2021., no nije jasno je li federalna policija ikad doista pretražila brda oko imanja. Ministarstvo pravosuđa i FBI šute na pitanja o tome je li ranč ikada sustavno pretražen.