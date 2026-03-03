Zorro Ranch užasa: Zašto se tek sada kopa po Epsteinovu 'ranču smrti' usred pustinje

Dok se godinama seciralo Epsteinove vile u New Yorku i privatni otok na Karibima, njegov golemi ranč u pustinji New Mexica praktički je ostao netaknut. Sada, potaknut novim dokumentima i dojavom o mogućem ubojstvu dviju djevojčica, taj se dio njegove mreže napokon našao pod ozbiljnom lupom vlasti
Uvod Zorro Ranch, kompleks od oko 30 tisuća četvornih metara usred gotovo puste zemlje južno od Santa Fea, Jeffrey Epstein je kupio 1993. od obitelji bivšeg guvernera Brucea Kinga. Godinama je tamo imao pistu za privatni avion, helidrom, hangar i jednu od najvećih vila u državi, praktički bez znatiželjnih pogleda – najbliži susjedi bili su kilometrima daleko, a većina lokalaca vodila se logikom 'u New Mexicu svi gledaju svoja posla'. Iako su neke njegove žrtve svjedočile da su bile odvođene upravo tamo, savezne vlasti nikada nisu temeljito pretražile posjed, a državna istraga zamrznuta je 2019. na zahtjev federalnih tužitelja.
'Potpuno ignorirano mjesto zločina'
Za razliku od Epsteinovog otoka Little St. James, koji je postao simbol njegovih zločina, Zorro Ranch desetljećima je ostao u sjeni. Lokalni radijski voditelj Eddy Aragon, koji godinama prati slučaj, za NY Times kaže da je ranč 'ne samo zasjenjen, nego potpuno ignoriran', iako su žene već ranije govorile da su ondje zlostavljane, a posjed su posjećivale moćne i poznate osobe.
New Mexico, država koja je u povijesti skrivala i projekt Manhattan i prvo testiranje atomske bombe, i u ovom je slučaju pokazala koliko dobro zna čuvati tajne. Epstein je, osim Kingove obitelji, izgradio veze i s drugim političkim teškašima poput bivšeg guvernera i američkog veleposlanika pri UN-u Billa Richardsona, a pomagale su mu i labavije odredbe registra seksualnih prijestupnika zbog kojih se ondje nije morao registrirati nakon presude na Floridi.
Anonimna dojava o zakopanim tijelima
Posebno uznemirujući detalj isplivao je iz nedavno objavljenih pravosudnih dokumenata: e‑mail iz 2019. koji je anonimni pošiljatelj poslao upravo Aragonu. U njemu se osoba koja tvrdi da je radila na ranču pozivala na navodni nalog da se tijela dviju zlostavljanih stranih djevojaka zakopaju 'negdje u brdima izvan Zorro ranča', uz tvrdnju da su umrle 'od gušenja tijekom grubog, fetišističkog seksa'.
Pošiljatelj je ponudio i sedam videozapisa navodnog seksualnog zlostavljanja maloljetnica u zamjenu za jednu jedinicu bitcoina te tvrdio da ima točnu lokaciju grobnica. Aragon je prijavio dojavu FBI‑ju, što je zabilježeno i u internom izvješću iz 2021., no nije jasno je li federalna policija ikad doista pretražila brda oko imanja. Ministarstvo pravosuđa i FBI šute na pitanja o tome je li ranč ikada sustavno pretražen.
Država pokreće 'komisiju za istinu'
Tek objava tih e‑mailova i drugih dokumenata iz Epsteinova slučaja početkom ove godine natjerala je političare u New Mexicu na potez. Zastupnici u državnom parlamentu jednoglasno su izglasali osnivanje četveročlane, dvostranačke 'komisije za istinu' s ovlastima pozivanja svjedoka i izdavanja sudskih poziva, čiji je zadatak istražiti što se događalo na Zorro Ranchu i zašto nikada nije bilo kaznenog epiloga.
'Moramo shvatiti kako je uspio djelovati bez ikakve odgovornosti i što je to omogućilo', poručila je zastupnica Andrea Romero iz Santa Fea, koja predvodi rad komisije. Paralelno s tim, državni odvjetnik ponovno je otvorio istragu koju je njegovo prethodno vodstvo zatvorilo 2019., nakon što su federalni tužitelji iz New Yorka zatražili da se sve preda njima.
Bivši državni odvjetnik Hector Balderas danas otvoreno kaže kako vjeruje da je ranč korišten 'za počinjenje i dugotrajno prikrivanje trgovine djecom' te da je savezni sustav zakazao. U pismu Ministarstvu pravosuđa iz 2020. tražio je da se oduzme Epsteinova imovina u New Mexicu, no odgovora nikada nije dobio.
Novi vlasnik i stari strah da je kasno
Zorro Ranch više nije u rukama Epsteinove zaklade. Posjed su 2023. kupili članovi obitelji Dona Huffinesa, bivšeg senatora iz Teksasa i otvorenog pristaše Donalda Trumpa, koji danas vodi kampanju za državnog blagajnika. Posjed je preimenovan u San Rafael Ranch, a Huffines ga planira pretvoriti u kršćanski retreat; novi kameni ulaz već se priprema s natpisom 'Blagoslovljeni svi koji dolaze u ime Gospodnje'.
Huffines tvrdi da ga istražitelji još nisu kontaktirali, ali da će surađivati ako dobiju nalog. Državni dužnosnici, međutim, strahuju da je dio potencijalnih dokaza već nepovratno izgubljen – od uređaja i dokumenata do mogućih tragova na terenu.
Unatoč tome, novi zamah istrage mnogim žrtvama i lokalnim stanovnicima prvi put daju nadu da će se saznati tko je sve znao što se događa na tom izoliranom ranču – i zašto je toliko dugo šutio.