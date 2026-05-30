FOTO Orkestar OSRH održao koncert, utemeljitelji HDZ-a dijelili hrvatske zastave u Zagrebu

Dan državnosti, 30. svibnja, proslavljen je u subotu svečano diljem Hrvatske, od Zagreba gdje se održava središnja proslava, preko Međimurja, do Vodnjana

Na središnjem zagrebačkom Trgu, brojni građani i turisti imali su priliku vidjeti atraktivan nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne.

Zajednica utemeljitelja HDZ-a, građanima i gostima glavnoga grada, darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990., kada je konstituiran prvi višestranački Sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj neovisnosti i samostalnosti. Stjepan Brčić, zastupnik iz prvog saborskog saziva novinarima je rekao kako se danas posebno sjeća trenutka kada je prije 36 godina podignuta hrvatska zastava ispred tadašnjeg Hrvatskog državnog sabora.

Zagreb: HDZ na Trgu organizirao dijeljenje hrvatskih zastava građanima Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL







+17 Zagreb: HDZ na Trgu organizirao dijeljenje hrvatskih zastava građanima Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL

'I nema ljepšeg dana i nema ljepšeg dara nego narodu dati hrvatsku zastavu jer ona je simbol svake države, bez zastave nema države', poručio je Brčić te je svima čestitao Dan državnosti. 'Vjerujem u Hrvatsku i vjerujem u hrvatski narod', poručio je Brčić kojemu je pomagala unuka Nika Prša. Bivši saborski zastupnik i bivši predsjednik Mladeži HDZ-a, Krunoslav Gašparić izjavio je pak da je Dan državnosti, uz Dan pobjede. jedan je od bitnijih simbola hrvatske države i državnosti. 'Želimo jednostavno poručiti da postoje dani kada s ponosom treba istaknuti hrvatski barjak', poručio je Gašparić.

Zagreb: Simfonijski orkestar Oružanih snaga RH održao koncert na glavnom Trgu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL







+37 Zagreb: Simfonijski orkestar Oružanih snaga RH održao koncert na glavnom Trgu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL