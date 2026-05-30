FOTO Orkestar OSRH održao koncert, utemeljitelji HDZ-a dijelili hrvatske zastave u Zagrebu

L. Š. / Hina

30.05.2026 u 14:00

Zagreb: HDZ na Trgu organizirao dijeljenje hrvatskih zastava građanima
Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL
Dan državnosti, 30. svibnja, proslavljen je u subotu svečano diljem Hrvatske, od Zagreba gdje se održava središnja proslava, preko Međimurja, do Vodnjana

Na središnjem zagrebačkom Trgu, brojni građani i turisti imali su priliku vidjeti atraktivan nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne.

Zajednica utemeljitelja HDZ-a, građanima i gostima glavnoga grada, darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990., kada je konstituiran prvi višestranački Sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj neovisnosti i samostalnosti.

Stjepan Brčić, zastupnik iz prvog saborskog saziva novinarima je rekao kako se danas posebno sjeća trenutka kada je prije 36 godina podignuta hrvatska zastava ispred tadašnjeg Hrvatskog državnog sabora.

Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL

'I nema ljepšeg dana i nema ljepšeg dara nego narodu dati hrvatsku zastavu jer ona je simbol svake države, bez zastave nema države', poručio je Brčić te je svima čestitao Dan državnosti. 'Vjerujem u Hrvatsku i vjerujem u hrvatski narod', poručio je Brčić kojemu je pomagala unuka Nika Prša.

Bivši saborski zastupnik i bivši predsjednik Mladeži HDZ-a, Krunoslav Gašparić izjavio je pak da je Dan državnosti, uz Dan pobjede. jedan je od bitnijih simbola hrvatske države i državnosti. 'Želimo jednostavno poručiti da postoje dani kada s ponosom treba istaknuti hrvatski barjak', poručio je Gašparić.

Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL

U Međimurskoj županiji Dan državnosti obilježen je svetom misom i odavanjem počasti hrvatskim braniteljima. Kod Spomen-obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih za njih su položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Izaslanstvo Grada Vodnjana – Dignano, na čelu s gradonačelnikom Igorom Orlićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na novom groblju u Vodnjanu.

