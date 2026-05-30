VIDEO Zagrebačka petlja na Držićevoj ponovno otvorena za promet. Pogledajte snimke iz zraka

Obnovljeno je čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost jedne od najvažnijih prometnih točaka u gradu. 'Od izgradnje Zagrebačke petlje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija trećeg nivoa od njezina otvorenja', poručio je Tomislav Tomašević , gradonačelnik Grada Zagreba.

Radovi vrijedni više od sedam milijuna eura obuhvatili su niz zahvata na gornjem i donjem ustroju konstrukcije. Zamijenjeni su asfaltni slojevi i hidroizolacija, postavljene nove pješačke i zaštitne ograde te obnovljeni ključni dijelovi armiranobetonske konstrukcije, uključujući stupove, ležajeve i upornjake.

Sanirani su i pješački hodnici, uz zamjenu rubnjaka i slivnika te dodatno brtvljenje spojeva.

Sanacija petlje bila je posebno zahtjevna jer se tijekom radova ispod vijadukta neprekidno odvijao cestovni i tramvajski promet na Slavonskoj aveniji i Aveniji Marina Držića. Tijekom radova provedeno je ukupno osam različitih faza privremene prometne regulacije. Kako bi se promet na donjim razinama mogao nesmetano odvijati, ispod objekta bila je postavljena velika viseća skela površine čak 6.650 metara četvornih.

Razmjere te obnove najbolje pokazuju brojke: ugrađeno je više od 1200 metara novih čeličnih rubnjaka i pješačkih ograda te 1330 metara odbojne ograde. Izvedeno je i 4700 četvornih metara novog asfaltnog zastora, više od 1100 četvornih metara horizontalne signalizacije te 1900 četvornih metara antikorozivne zaštite, uz 14.000 spojnih i pričvrsnih elemenata za dodatno ojačanje konstrukcije, navodi Grad.