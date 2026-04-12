Nakon 21 sata pregovora: 'Loša vijest je da nismo postigli dogovor'

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je u nedjelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom

Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje. 'Loša vijest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vijest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države', rekao je Vance.

'Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije.' Vance je rekao da je tijekom pregovora nekoliko puta razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. 'Mi jednostavno moramo vidjeti predanost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da takvo oružje brzo razvije', rekao je Vance na kratkoj tiskovnoj konferenciji u Islamabadu. 'To je naš temeljni zahtjev'. Američki potpredsjednik je napomeno da je iranski nuklearni program 'uništen', ali je naglasio da je "potrebna temeljna predanost" Teherana da takvo oružje neće razvijati u budućnosti. 'To još nismo vidjeli. Nadamo se da hoćemo.' Vance je time sugerirao, piše CNN, da je iranski nuklearni program najveći problem u pregovorima.