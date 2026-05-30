VIDEO Ukrajinci objavili snimku moćnog udara na Ruse: 'I voda je svijetila!'

Ukrajinske snage bespilotnih sustava tvrde da su tijekom noćnog napada na ruski Taganrog uništile lanser raketnog sustava Iskander i dva vojna zrakoplova Tu-142, dok su istodobno izbili veliki požari na lučkoj infrastrukturi i skladištima goriva.
Ukrajinske Snage bespilotnih sustava objavile su da su tijekom noći s 29. na 30. svibnja izvele napad na ruski vojni aerodrom u gradu Taganrogu te pritom uništile lanser raketnog sustava Iskander i dva vojna zrakoplova Tu-142, piše Ukrainska pravda.
Informaciju je na društvenim mrežama objavio zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava, bojnik Robert „Magyar” Brovdi, navodeći da je operaciju izvela postrojba „Birds” iz 1. zasebnog centra bespilotnih sustava.
„Uništen je lanser Iskandera i dva zrakoplova Tu-142 na vojnom aerodromu u Taganrogu”, poručio je Brovdi.
Prema njegovim riječima, Tu-142 je ruski dalekometni protupodmornički i izviđački zrakoplov razvijen na platformi strateškog bombardera Tu-95, dok je Iskander jedan od ključnih ruskih mobilnih balističkih raketnih sustava kratkog dometa.
Ukrajinska strana tvrdi da je lanser pogođen na položaju u blizini Taganroga te da šteta nije ograničena samo na navedene mete.
„Nisu gorjeli samo navedeni ciljevi – svijetlila je i voda”, napisao je Brovdi, najavljujući objavu snimki napada.
Napad dolazi nakon izvješća o snažnim eksplozijama i požarima u ruskoj Rostovskoj oblasti tijekom noći. Prema dostupnim informacijama, dronovi su pogodili lučku infrastrukturu u Taganrogu, gdje su se zapalili tanker i spremnik goriva.
Istodobno je pogođeno i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Ruske vlasti zasad nisu službeno potvrdile ukrajinske tvrdnje o uništenju zrakoplova i raketnog sustava.