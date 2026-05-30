VIDEO Ukrajinci objavili snimku moćnog udara na Ruse: 'I voda je svijetila!'

Ukrajinske Snage bespilotnih sustava objavile su da su tijekom noći s 29. na 30. svibnja izvele napad na ruski vojni aerodrom u gradu Taganrogu te pritom uništile lanser raketnog sustava Iskander i dva vojna zrakoplova Tu-142, piše Ukrainska pravda.

Informaciju je na društvenim mrežama objavio zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava, bojnik Robert „Magyar” Brovdi, navodeći da je operaciju izvela postrojba „Birds” iz 1. zasebnog centra bespilotnih sustava.

„Uništen je lanser Iskandera i dva zrakoplova Tu-142 na vojnom aerodromu u Taganrogu”, poručio je Brovdi.