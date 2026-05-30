SAD i Kuba na rubu nove krize? Generali održali tajanstveni sastanak u Guantanamu

U priopćenju kubanskog ministarstva obrane navedeno je da se uz obostrani dogovor održao "pozitivan sastanak" i da se razgovaralo o pitanjima važnim za obje strane.

Tijekom "kratke razmjene" s Legrom i drugim predstavnicima kubanskih oružanih snaga, razgovaralo se o "operativnim sigurnosnim pitanjima", rekla je američka vojska u objavi na X-u.

Čelnik američkog Južnog zapovjedništva (Southcom), general Francis Donovan, sastao se s načelnikom glavnog stožera Kubanskih revolucionarnih oružanih snaga, Robertom Legra Sotolongom, u američkoj vojnoj bazi na Kubi.

Izjave su objavljene nekoliko dana nakon što je američki portal Axios izvijestio da je Kuba kupila više od 300 vojnih dronova.

Havana je navodno počela raspravljati o planovima o korištenju dronova za napad na američku vojnu bazu u zaljevu Guantanamo, na američke vojne brodove i moguće Key West u saveznoj američkoj državi Floridi, navodi se u izvješću.

Kuba je odbacila ta izvješća, no iznova potvrdila svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada.

Odnosi između Washingtona i Havane zategnuti su od revolucije i dodatno su eskalirali tijekom mandata predsjednika Donalda Trumpa.

Washington je uveo niz novih sankcija i embargo na uvoz nafte ovoj socijalističkoj karipskoj otočkoj naciji, pokušavajući kroz povećani pritisak potaknuti promjenu režima koja je u američkom interesu.