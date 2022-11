Čudo na Cetini: Zavirili smo u utrobu spektakularnog mosta koji će konačno izvući Omiš iz prometnog pakla

Sedamdeset metara iznad rijeke Cetine, posred strmih klisura koje su sa svih strana opkolile grad Omiš, upravo niče jedan od najkompleksnijih i najspektakularnijih infrastrukturnih objekata u Hrvatskoj. Premda nije ni najdulji ni najskuplji - a vjerojatno ni baš najljepši - most Cetina sasvim sigurno jedan je od graditeljskih pothvata koji će naći svoje mjesto u udžbenicima

niče novi most

A u nastavku je spomenuti most ukupne duljine 220 metara, pa novi tunel s druge strane kanjona i cesta koja vodi dalje u omiško zaleđe, kao slabašna alternativa jadranskoj magistrali, koja manje služi kao cesta a više kao izvor trauma vozačima. Ovaj novi dio omiške obilaznice zajedno s opremanjem staroga koštat će nas 197 milijuna kuna, a kad se sve to spoji, dovrši i otvori dobit ćemo nešto manje od četiri kilometra ceste na koje će prometni znakovi preusmjeravati turiste prema zaleđu i tako barem donekle 'odčepiti' sami Omiš. Zaobilazit će ga.

Što će se potom događati iza brda, a posebno kada se svi nekako dovaljaju do dvadesetak kilometara udaljenog i zagušenog Splita, nije teško predvidjeti jer obećanje brze ceste na najprometnijem pravcu u državi zasad nema ni u tragovima. To je bezobrazluk druge vrste, no dobro, nije tema posjeta reportera tportala.

Rekli smo, zanima nas ovaj neobični most.