Hajdaš Dončić spreman za premijera: Otkrio prva tri poteza Vlade SDP-a i Možemo!

SDP i Možemo! zajedno će izaći na parlamentarne izbore, a Siniša Hajdaš Dončić potvrdio je da je spreman preuzeti mjesto premijera ako koalicija dobije povjerenje građana i uspije okupiti stabilnu saborsku većinu. U razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio je i tri poteza koja bi povukli na početku mandata

SDP i Možemo! u subotu su na Markovu trgu najavili početak formalnih pregovora o programu moguće buduće Vlade. Program će biti podijeljen na osam prioritetnih područja, a dvije stranke zajednički će nastupiti na izborima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru za Dnevnik Nove TV potvrdio je i da je spreman voditi Vladu ako birači daju povjerenje koaliciji i njezinim partnerima. ‘Ako uspijemo zajedno, dakle mi, Možemo! i partneri koji će nam se pridružiti u budućnosti, stvoriti stabilnu većinu, naravno da sam spreman tu stabilnu većinu i formirati i da, ako nas hrvatski građani izaberu, vodim hrvatsku Vladu’, rekao je.

Program žele završiti šest mjeseci prije izbora Iako su parlamentarni izbori još dvije godine daleko, SDP i Možemo! već su krenuli u usuglašavanje programa. Hajdaš Dončić tvrdi da obje stranke već imaju vlastite programe, a sada rade na zajedničkom planu rada moguće buduće Vlade. ‘Mi ćemo šest mjeseci prije izbora imati gotov plan rada Vlade koji se sastoji od osam poglavlja. To je ključno. To nikada nitko u hrvatskoj političkoj povijesti nije napravio tako rano. I na to sam ponosan’, rekao je. Tvrdi da između SDP-a i Možemo! neće biti problema oko ključnih odluka. ‘Složit ćemo se, super surađujemo u svemu, super surađujemo već sad u Saboru, vodili smo zajedno neke kampanje’, rekao je. Na opasku da bi u toj suradnji trebao djelovati kao dirigent orkestra, odgovorio je: ‘Da, bit ću dobar dirigent.’ Fotelje još nisu podijelili Hajdaš Dončić tvrdi da dvije stranke još nisu razgovarale o raspodjeli ministarskih mjesta te da to ne namjeravaju činiti sve do nekoliko mjeseci prije izbora. Dogovoreno je, međutim, tko će javno predstavljati pojedina programska područja. O otpadu će tako ponajviše govoriti Mihael Zmajlović, dok će se Ivana Kekin uključivati u teme pravosuđa, nacionalne sigurnosti i zdravstva. ‘To ne znači da njih čekaju fotelje, ali polagano dokazivat će se ljudi, prezentirat će svoja rješenja’, rekao je.

Tri poteza na početku mandata Hajdaš Dončić izdvojio je tri poteza koja smatra ključnima za početak eventualnog mandata nove Vlade. Prvi je promjena Zakona o izbornim jedinicama, drugi uklanjanje ograde s Markova trga, a treći donošenje Zakona o podrijetlu imovine. ‘Ograda Markov trg – simbolika. Vlada koja je ograđena od građana, koja se boji građana, nije više narodna Vlada. I Zakon o podrijetlu imovine, to ćemo donijeti u prvom kvartalu rada buduće hrvatske Vlade’, rekao je. Najavio je i promjene u zdravstvu, jačanje javnog zdravstvenog sustava, smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta za 30 posto te jače okretanje gospodarstva proizvodnji umjesto oslanjanju na turizam. ‘Porezni obveznici’ Na pitanje tko bi financirao sve najavljene reforme, predsjednik SDP-a odgovorio je vrlo izravno. ‘Porezni obveznici. Da vam kažem iskreno. Kao i uvijek’, rekao je. Dodao je da novca u državnom proračunu ima te da na temelju iskustva župana i ministra zna kako ga usmjeriti prema najavljenim reformama. Tomaševića ne vidi u Vladi Hajdaš Dončić odbacio je mogućnost da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uđe u eventualnu buduću Vladu. Na pitanje vidi li Tomaševića ili SDP-ova europarlamentarca Tonina Piculu u Vladi, odgovorio je: ‘Ne’. Za Tomaševića je potom rekao: ‘Tomislav Tomašević je najbolji gradonačelnik grada Zagreba od Holjevca. Evo, to je moje mišljenje, a nešto o tome znam. Tomislav Tomašević je gradonačelnik grada Zagreba.’ Potvrdio je i da gotovo svakodnevno razgovara s Orsatom Miljenićem, savjetnikom predsjednika Republike, ali nije izravno odgovorio sudjeluje li Miljenić u koalicijskim razgovorima SDP-a i Možemo!.