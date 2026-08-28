Bruxelles reagirao na veličanje Ratka Mladića u Crnoj Gori: 'Za to nema mjesta u EU'

Europska komisija je u odgovoru na pitanja podgoričkog dnevnika Vijesti podsjetila da je Ratko Mladić služio doživotnu kaznu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i genocida u Srebrenic i te da je bio ratni zločinac kojeg je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju proglasio krivim i 2017. godine osudio na doživotni zatvor. Ta je presuda potvrđena u žalbenom postupku pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove 2021. godine.

Među crnogorskim dužnosnicima koji su veličali Ratka Mladića istaknuo se predsjednik Skupštine Crne Gore i čelnik Nove srpske demokracije (NSD) Andrija Mandić, koji je rekao da je obitelji uputio sućut u svoje ime i ime stranke.

Mandić je na X-u objavio da je Darku Mladiću u svoje ime i u ime NSD-a uputio sućut 'povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića'.

Na to je reagirao crnogorski predsjednik Jakov Milatović koji je rekao da odnos prema obitelji pokojnog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina te je istaknuo da Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, jasno osuđivati ratne zločine, čuvati dostojanstvo žrtava i njihovih obitelji te odbaciti svako veličanje i relativiziranje ratnih zločina.

Na Mandićevu objavu reagirao je i crnogorski ministar vanjskih poslova i predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.