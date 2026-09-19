Srpski specijalci vježbali tik uz granicu BiH: Pucnjava i vojni čamci uznemirili mještane

Snažni pucnjevi i vojni čamci na području jezera Perućac proteklih su dana uznemirili stanovnike povratničkih naselja u Podrinju. Razlog je bila obuka pripadnika 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije, koja se odvijala u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom

Prema informacijama i fotografijama koje je objavila Vojska Srbije, pripadnici 72. brigade provodili su obuku u brdsko-planinskom okruženju i na vodenim površinama. Aktivnosti su uključivale svladavanje vodenih prepreka, plivanje s borbenom opremom te kretanje po teško prohodnom planinskom terenu. Vojska Srbije navodi da se ovakva obuka u ljetnim uvjetima provodi svake godine kako bi se povećala osposobljenost pripadnika brigade za izvršavanje zadaća u uvjetima što sličnijima stvarnima.

Vježba se odvijala i na području jezera Perućac, uz samu granicu Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema izvještaju N1 BiH, korišteni su jurišni čamci, a aktivnosti su pratili i dronovi. Upravo su pucnjava i kretanje vojnih plovila izazvali nelagodu među stanovnicima obližnjih povratničkih naselja. Najbliži Klotjevac nalazi se na samoj obali jezera.

Pojavila se tvrdnja o prelasku granice U medijskim izvještajima pojavila se i nepotvrđena informacija da su pripadnici Vojske Srbije tijekom vježbe povrijedili granicu Bosne i Hercegovine. Granica između Bosne i Hercegovine i Srbije u najvećoj mjeri prati prirodni tok rijeke Drine (njen donji i srednji tok), protežući se od područja Višegrada sve do ušća Drine u Savu kod Sremske Rače.