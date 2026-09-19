zveckanje oružjem na drini

Srpski specijalci vježbali tik uz granicu BiH: Pucnjava i vojni čamci uznemirili mještane

M.Šu.

19.09.2026 u 19:58

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vojska Srbije
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Snažni pucnjevi i vojni čamci na području jezera Perućac proteklih su dana uznemirili stanovnike povratničkih naselja u Podrinju. Razlog je bila obuka pripadnika 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije, koja se odvijala u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom

Prema informacijama i fotografijama koje je objavila Vojska Srbije, pripadnici 72. brigade provodili su obuku u brdsko-planinskom okruženju i na vodenim površinama. Aktivnosti su uključivale svladavanje vodenih prepreka, plivanje s borbenom opremom te kretanje po teško prohodnom planinskom terenu.

Vojska Srbije navodi da se ovakva obuka u ljetnim uvjetima provodi svake godine kako bi se povećala osposobljenost pripadnika brigade za izvršavanje zadaća u uvjetima što sličnijima stvarnima.

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Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vojska Srbije

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Vježba se odvijala i na području jezera Perućac, uz samu granicu Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema izvještaju N1 BiH, korišteni su jurišni čamci, a aktivnosti su pratili i dronovi.

Upravo su pucnjava i kretanje vojnih plovila izazvali nelagodu među stanovnicima obližnjih povratničkih naselja. Najbliži Klotjevac nalazi se na samoj obali jezera.

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Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vojska Srbije

Pojavila se tvrdnja o prelasku granice

U medijskim izvještajima pojavila se i nepotvrđena informacija da su pripadnici Vojske Srbije tijekom vježbe povrijedili granicu Bosne i Hercegovine.

Granica između Bosne i Hercegovine i Srbije u najvećoj mjeri prati prirodni tok rijeke Drine (njen donji i srednji tok), protežući se od područja Višegrada sve do ušća Drine u Savu kod Sremske Rače.

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Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vojska Srbije

Vježbu obišao i američki general

Pripadnike 72. brigade tijekom obuke obišli su načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije general Milan Mojsilović i zapovjednik Nacionalne garde Ohija general-bojnik Matthew Woodruff, koji je boravio u službenom posjetu Srbiji.

Vojska Srbije priopćila je da su se tom prilikom mogli neposredno uvjeriti u obučenost pripadnika brigade i njihovo izvršavanje zadaća u složenim uvjetima.

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