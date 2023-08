Crnogorci ga oteli i još slave: Je li ovaj čudesni jedrenjak najveća sramota hrvatske države?

No godine prolaze, a ovaj školski brod eksploatira se i, prema više izvora, potpuno neadekvatno održava.

Jadran dakako nije običan brod: radi se o spektakularnom jedrenjaku izgrađenom 1933. godine u Hamburgu, nekadašnjem ponosu čak četiri mornarice koje su nastajale i gasile se na istočnim obalama Jadranskog mora. No sudbinski je on zapravo vezan za Split, u kojem je uostalom i pokrenuta inicijativa za njegovu izgradnju. Učinila je to udruga Jadranska straža te je prikupila značajan dio potrebnog novca za taj pothvat.

Porinut je u lipnju 1931. godine, no isporuka je kasnila zbog problema s plaćanjem i naplatom ratnih reparacija. Dvije godine kasnije, poslije dvadeset dana plovidbe, uplovio je najprije u Tivat, gdje je očišćen i do kraja uređen, a nakon nekoliko dana otplovio je u Split te je svečano dočekan i uveden u službu.

Od tada do početka devedesetih sve njegove bazne luke bile su u Hrvatskoj - do 1941. u Dubrovniku i Šibeniku, a nakon Drugog svjetskog rata u Dubrovniku, Divuljama kod Splita, Puli i vojnoj luci Lora u Splitu. U Flotnu listu upisan je upravo u Splitu, a svi njegovi zapovjednici redom su bili Hrvati. Projektirao ga je hrvatski inženjer Josip Škarica.