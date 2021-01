Crnogorski predsjednik Đukanović vratio skupštini zakon o crkvama

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović vratio je u subotu parlamentu na ponovno odlučivanje sve zakone prihvaćene na sjednici krajem prosinca, a među njima izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti na kojima je insistirala Srpska pravoslavna crkva

Na toj sjednici 29. prosinca nova vladajuća većina prihvatila je izmjene zakona koji regulira vlasništvo nad imovinom vjerskih zajednica na sjednici 29. prosinca.

Đukanović navodi da prilikom glasanja nije bilo kvoruma.

Toga dana zastupnica vladajućih koja je zbog koronavirusa bila u samoizolaciji sudjelovala je u raspravi no kada je trebalo glasati to je učinila druga zastupnica kojoj je parlament verificirao zastupnički mandat iako je prije toga to odbila učiniti Državna izborna komisija.