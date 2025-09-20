Pentagon protiv slobode medija: 'Smijete objaviti samo ono što smo izričito odobrili'

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa predstavila je nove mjere protiv novinara u Ministarstvu obrane (Pentagon), koje podsjećaju na 'zlatno doba' agitpropa u bivšim, a i današnjim, komunističkim državama i nedemokratskim diktaturama

Kako pišu američki mediji, Pentagon traži od novinara da se potpisivanjem svojevrsnog ugovora obvežu da neće prikupljati ni posjedovati nikakav neovlašteni materijal vezan za pitanja obrane, čak ni one dokumente i informacije koji nisu označeni nekim stupnjem tajne. Umjesto toga, novinari bi se trebali obvezati da će objavljivati samo informacije koje je Ministarstvo izričito odobrilo. Novinari koji ne pristanu potpisati takav ugovor ili prekrše ono što su potpisali, ostat će bez svojih stalnih akreditacija za pristup Pentagonu, konferencijama za medije i brifinzima, kao i za praćenje ministra obrane Petea Hegsetha na putovanjima.

Prema toj politici, Pentagon može opozvati novinarske akreditacije svakom novinaru kojeg smatra sigurnosnom prijetnjom a posjedovanje povjerljivih ili neovlaštenih informacija bio bi razlog da se nekoga proglasi sigurnosnom prijetnjom te mu se zabrani pristup u Pentagon. >>> Hasanbegović voli termine iz komunizma; znate li što znači agitprop? 'Ministarstvo rata ostaje predano transparentnosti da bi se promicala odgovornost i javno povjerenje. Međutim, informacije Ministarstva moraju biti odobrene za javno objavljivanje od strane odgovarajućeg ovlaštenog dužnosnika prije nego što se objave, čak i ako nisu klasificirane', piše u dokumentu u kojem se koristi ime Ministarstvo rata, koje je Trump promijenio predsjedničkom uredbom, no koje ne može službeno zamijeniti ime Ministarstva obrane bez prethodne parlamentarne procedure, piše Washington Post.

Praktički od početka mandata, ministar Hegseth pooštrava mjere ograničenja za novinare koji prate Pentagon, a istovremeno ograničava izravnu komunikaciju vojnog osoblja s medijima. Njegovi suradnici u jednom su trenutku čak i prijetili uvođenjem poligrafskih testova kako bi spriječili curenje informacija, no na intervenciju iz Bijele kuće se od toga, barem zasad, odustalo.

Što je agitprop? Agitprop je kratica koja je nastala spajanjem riječi agitacija i propaganda. Izraz je nastao u SSSR-u kao skraćenica imena državnog Odjela za agitacije i propagande. Svrha tog odjela bio je širenje komunističkih ideja, veličanje sovjetskog režima, ali i čuvanje režima od javne kritike. Agitprop je imao zadatak čuvati socijalistički kod u kulturi i umjetnosti. Osim aktivnog i agresivnog širenja svojih ideja i veličanja režima, agitprop je provodio čvrstu cenzuru, a imale su ga sve komunističke zemlje. (mš)

Hegseth je na društvenoj mreži X objavio poruku nastavno na dokument Pentagona. 'Pentagonom ne upravljaju 'mediji', nego narod. Novinarima više nije dozvoljeno lutanje hodnicima ovog osiguranog objekta. Nosite oznake i poštujte pravila ili idite kući', napisao je ministar obrane.

The “press” does not run the Pentagon — the people do. The press is no longer allowed to roam the halls of a secure facility. Wear a badge and follow the rules — or go home. pic.twitter.com/nkG1m6bW3z — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 19, 2025