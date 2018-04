Čovjek koji je zakuhao frku oko otpada u Zagrebu ponovno se oglasio i ima poruku za Holding

Zagrebački gradski vijećnik Renato Petek, čovjek koji je digao veliku frku oko toga miješaju li radnici Čistoće razvrstani otpad u istom kamionu ponovno se oglasio na facebooku uz poruku kako neće prestati postavljati pitanja o odvozu otpada

No, ekipa tportala u utorak je otišla provjeriti kontejnere te se pokazalo da dok su pod zemljom kontejneri različite boje, iznad zemlje jasno stoji oznaka da se u oba ubacuje plastika/metal, a ne papir, pa do miješanja razvrstanog otpada nije došlo.

U ponedjeljak ili utorak nisam govorio o sadržaju iz bilo kojeg kontejnera. Tko i kako može utvrditi što je bilo ubačeno u kamion u petak, kada je snimka nastala? Jasno se sadržaj ne vidi, mogu se čuti samo zvukovi kada otpad pada u kamion. A jučerašnja snimka, iz drugog kuta, što se sadržaja od petka tiče, također na to ne može dati odgovor. Stoga nisam imao potrebe bilo što demantirati. Na snimci koju sam objavio, jasno vidi da se u isti kamion prazni žuti i plavi spremnik, nepoznatog sadržaja. Zna se za koji je otpad koja vrta spremnika, sustav je zamišljen da bude što jednostavniji, žuti je spremnik za plastiku (ponegdje uz metal), a plavi za papir. To je propisano Odlukom Gradske skupštine iz siječnja ove godine, i toga se Čistoća do sada pridržavala. Također, u izvješću dobivenom od Čistoće krajem ožujka, jasno se navode vrste spremnika, njihove veličine i boje, te za koju se vrstu otpada isti koriste. Ne postoji spremnik plave boje koji se koristi za plastiku (fotografije izvatka iz dokumenata su u privitku). Možda je kod podzemnih to nevažno jer korisnik vidi samo vanjsku rupu kroz koju odbacuje otpad, no boje spremnika probudile su mi sumnju.