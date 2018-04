Digla se velika frka, ali Čistoća ipak odvaja vaš otpad: Pogledajte snimku iz drugog kuta

Video u kojem ekipa zagrebačke Čistoće prazni kontejnere u Kranjčevićevoj ulici 45 u ponedjeljak je bio apsolutni hit na internetu. Na snimci koju je objavio Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez), zastupnik u Zagrebačkoj skupštini, vidi se kako djelatnici Čistoće podižu kontejnere od kojih je jedan plavi, a drugi žuti i oba se prazne u istom kamionu. Navelo ga je to da zaključi kako papir (plavi) i plastika (žuti) zajedno završavaju na Jakuševcu i da od odvojenog prikupljanja otpada nema ništa. Međutim ispostavilo se da je Petek bio u krivu

Naime, pod zemljom su kontejneri različite boje, ali iznad zemlje jasno stoji oznaka da se u oba ubacuje plastika/metal, a ne papir. Uvjerila se u to i ekipa tportala koja je na terenu snimila djelatnike Čistoće kako prazne kontejnere na spomenutoj lokaciji. Koliki je odjek imala Petekova snimka objavljena na Facebooku, svjedoči i to da su se poslije jutrošnjeg dolaska kamiona Čistoće na skeli obližnjeg gradilišta skupili radnici kako bi u šali komunalcima dobacivali: 'Vidi ih, ovo su one zvijezde s interneta.'

Goran Bradić, direktor Čistoće, za tportal je ustvrdio kako je Petekov video 'eklatantan primjer histerije koja se producira'. 'Poslovanje Čistoće se mijenja iz korijena otkad postoji. To je naša zakonska obveza, želja grada, ali i građana da djeci ostavljamo bolju budućnost. Treba nam vremena da nešto što se 90 godina radilo na jedan način sad preko noći bude drugačije. Uz to, fali nam 40 kamiona koji su nabavljeni i koji trebaju biti isporučeni do lipnja, a trebat će nam i dodatne radne snage. Riječ je o dvjestotinjak ljudi', kazao je Bradić.

Upitan kamo Čistoća vozi odvojeno prikupljeni otpad, s obzirom na to da sortirnica ne postoji, prvi čovjek Čistoće naveo je kako se isti direktno vozi tvrtkama s kojima imaju skupljene ugovore. 'Ljudi ne znaju da tvrtke koje kupuju otpad ne žele potpisivati dugogodišnje ugovore jer se cijene na burzi otpada stalno mijenjaju. Riječ je o nevjerojatnim usponima i padovima koji se događaju. Uz to treba znati da u odvojenom otpadu dobar dio čini miješani otpad koji ubacuju neodgovorni građani. Ako se recimo u kontejneru za plastiku nalazi 50 posto miješanog otpada, onda oporabitelji ni ne žele otkupiti otpad', istaknuo je Bradić.

Čistoća je od prodaje odvojeno prikupljenog otpada prošle godine zaradila, prema njegovim riječima, između šest i sedam milijuna kuna, a ove godine očekuje manje prihode s te osnove. 'Cijene na burzi drastično su pale i tako za tonu papira danas možete dobiti od 190 do 400 kuna, a prošle godine cijena je bila od 600 do 700 kuna. Za tonu plastike sada je cijena od sto do dvjesto kuna. Nažalost, ove godine očekujemo niže prihode s te osnove.

Kina kao najveći kupac plastike zatvorila je pipu i zbog toga je nastao lom na europskoj burzi', naveo je Bradić i dodao da se Čistoći i Zagrebu neopravdano na nos stavlja Ljubljana kao dobar primjer za gospodarenje otpadom jer se u njoj otpad za 60 eura po toni plus prijevoz vozi u bečku spalionicu. Dan nakon što mu je video postao virani hit Petek priznaje da je pogriješio.