Čovjek koji je prokazao aferu Hipodrom: 'Siguran sam da Kostanjević nije sve sam primio'

Nižu se reakcije na podizanje optužnice u aferi Hipodrom. Dok gradonačelnik Tomislav Tomašević, inače svjedok u istrazi, nije dao svoje mišljenje, javio se odvjetnik Anto Nobilo, koji je razotkrio malverzacije u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima

DORH je podigao optužnicu protiv bivšeg ravnatelja zagrebačke Ustanove za upravljanje sportskim objektima, Koste Kostanjevića te još četiri osobe zbog sumnje da su zagrebački Hipodrom oštetili za 1,8 milijuna eura putem lažnih faktura prema zaštitarskoj tvrtki Eurolex. Vlasnici te tvrtke su dobili 1,3 milijuna eura, a Kostanjević 450 tisuća eura. Zaštitari su sve već priznali istražiteljima, no prema riječima odvjetnika Nikice Leskovara, Kostanjević "i dalje negira svoju krivnju, ja i dalje stojim iza njega da je to točno. Kada primimo optužnicu vidjet ćemo kako je ona impostirana. Mi smatramo da istraga nije pokazala da postoji osnovana sumnja da bi on bio kriv".

Bez reakcije Tomaševića Iz Gradske uprave su poručili da im je "u interesu da se sve istraži i rasvijetli, a ukoliko je ukraden gradski novac da oni koji su ga ukrali za to i odgovaraju". Predsjednik Gradske skupštine, Matej Mišić dodao je da "sad kad je podignuta optužnica želimo u sudskom postupku saznati je li bilo malverzacija i tko je odgovoran, posebno ako je bilo štete za gradski proračun". Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, bio je svjedok tijekom istrage. No, još uvijek nije komentirao optužnicu protiv Kostanjevića. Očekuje se da će to učiniti u utorak na redovitoj konferenciji za medije.