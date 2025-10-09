Reiner komentirao zapošljavanje Beroša: 'Očito nije bio problem povratak Koste Kostanjevića'

'Očito nije bio problem povratak Koste Kostanjevića koji se nakon izlaska iz istražnog zatvora u sklopu afere Hipodrom vratio u Ustanovu za Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, a problem je što se Beroš javio na natječaj koji je zakonski raspisan i proveden te za koji je ispunjavao sve uvjete', rekao je Reiner Hini komentirajući Beroševo zapošljavanje u bolnici Sestre milosrdnice.

KBC Sestre milosrdnice službeno je u srijedu objavio da je bivši ministar zdravstva i optuženik u aferi Mikroskop Vili Beroš dobio posao neurokirurga u toj bolnici u kojoj je radio do svog političkog angažmana. Povjerenstvo je odabralo Beroša kao najboljeg među prijavljenima na natječaj za novog neurokirurga, a nakon što je u ponedjeljak obavljen razgovor s trojicom kandidata.

'Tu ne vidim ništa sporno. Tim više što se ne radi ni o kakvoj vodećoj ili upravljačkoj poziciji. Radi se o mjestu liječnika kirurga na odjelu. Ako se on smatra kompetentnim za to i oni koji su prilikom primanja smatrali da je on stručno kompetentan, onda apsolutno nije na onima koji nemaju uvid u to i samo žele postići političke poene da to kritiziraju', rekao je Reiner.

Poručio je kako je na Berošu da radi profesionalno i stručno i da korektno obavlja svoj posao.

Istaknuo je kako politika s bilo koje strane nema što raditi vezano uz nečije zapošljavanje u struci.

'Oni koji to koriste u političke svrhe valjda još uvijek misle da živimo u sustavu u kojem su komiteti određivali koga će se negdje primiti', rekao je.