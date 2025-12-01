Stigla reakcija na optužnicu u aferi Hipodrom: 'Ne mislimo glumiti DORH, a još manje sud'

Iz Grada Zagreba u ponedjeljak su, komentirajući podizanje optužnice u aferi Hipodrom, poručili da im je u interesu da se sve istraži i rasvijetli, a isto je poručio i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP), dajući apsolutnu podršku institucijama da se slučaj istraži do kraja

"Kako smo više puta rekli, u interesu nam je da se sve istraži i rasvijetli, a ukoliko je ukraden gradski novac da oni koji su ga ukrali za to i odgovaraju", izjavila je za Hinu glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj. Kaže da se u jutrošnjem priopćenju USKOK-a u smislu optužbi "ne vidi ništa novoga u odnosu na ono što je USKOK već priopćio proteklih mjeseci".

Čeka se Tomaševićev komentar Glasnogovornica Živalj najavila je da će gradonačelnik Tomislav Tomašević na sve teme odgovarati u utorak, na redovnoj konferenciji za novinare. Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić novinarima je rekao da su od početka istrage, kada su saznali da postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela, i on osobno i gradski i nacionalni SDP dali punu podršku institucijama da se "do zadnjeg detalja" istraži odgovornost bivšeg ravnatelja Koste Kostanjevića, kao i poduzetnika koji su s njime u aferi. Ne mislimo glumiti Državno odvjetništvo, a još manje sud..., ali sad kad je podignuta optužnica želimo u sudskom postupku saznati je li bilo malverzacija i tko je odgovoran, posebno ako je bilo štete za gradski proračun, kazao je te istaknuo da je riječ o o 1,8 milijuna eura koji su izvučeni iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima.

Podnošenje imovinskog zahtjeva Ako se utvrdi šteta za gradski proračun, spomenuo je i mogućnost da Grad podnese imovinski zahtjev prema optuženima. Na pitanje kolika je politička šteta i je li ovaj slučaj razbio mit o poštenju zagrebačke gradske vlasti, Mišić je odgovorio da se s tim tvrdnjom ne bi složio. "Grad Zagreb je osnivač 330 ustanova, a ovo je prvi slučaj u kojem je došlo do podizanja optužnice", rekao je.