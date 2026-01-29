Ćorić sarkastično odgovorio oporbi: 'Sad sam u fazi deuhljebljivanja'

novi ministar financija

Tomislav Ćorić
Tomislav Ćorić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Uz kritike oporbe, Hrvatski sabor u četvrtak je odlučio da se Tomislav Ćorić, koji je protekle nepune četiri godine bio viceguverner HNB-a, vrati u Vladin tim kao potpredsjednik Vlade i ministar financija.

Od 128 zastupnika, koliko ih je bilo u sabornici, za iskazivanje povjerenja Ćoriću glasovalo je njih 76, protiv ih je bilo 52.

Ćorić je kazao kako će se poslijepodne sastati u ministarstvu financija s Markom Primorcem na primopredaji dužnosti, prenosi HRT.

'Upoznat ću se sa suradnicima, makar dobar dio tih ljudi poznajem otprije, i već sutra počinjemo raditi. Ekipa u ministarstvu je vrlo profesionalna i ja se nadam uspješnoj suradnji', rekao je Ćorić novinarima.

Sutra će se sastati s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom. 'Hrvatska je napravila ogroman iskorak prema članstvu, nadajmo se da ćemo u narednom razdoblju dobiti pozitivne vijesti', kazao je.

Jedna od prvih stvari kojima će se pozabaviti je fiskalizacija 2.0. 'Dopustite da se upoznam s konkretnim izazovima i da vidimo u kojem ćemo smjeru ići. Riječ je o sjajnom projektu koji ide u smjeru administrativnog rasterećenja i povećanja transparentnosti sustava. Naredni dani i tjedni poslužit će da riješimo eventualne neprilagođenosti i da bude sve kako treba', rekao je.

'Kao kod svakog velikog projekta, ovo je porođajna faza fiskalizacije 2.0. i doista nema razloga da se u njoj ide s kaznama', dodao je.

Kazao je kako su kritike oporbe očekivane. 'Resori koje sam vodio u prethodnom razdoblju bili su dosta izazovni, vremena su bila izazovna, i s obzirom na tu činjenicu naravno da postoje stvari koje dio oporbe i medija smatra problematičnim. Meni je to potpuno jasno i to prati svakoga tko odgovorno radi posao', poručio je Ćorić dodajući da se 'većina negativnih stvari reciklira'. Naglasio je kako je priča o inflaciji puno kompleksnija od onoga kako je oporba želi prikazati.

Tomislav Ćorić
Ćorić: Ne treba raditi značajnije zaokrete u fiskalnoj politici

Novinari su ga pitali kako komentira činjenicu da je imao priliku voditi četiri resora.

'Tumačim to kao činjenicu da premijer Vlade ima povjerenja u moj rad te da vidi da to moje kompetencije to mogu pokriti', odgovorio je.

Tomislav Ćorić
Nije htio odgovoriti je li sam iskazao želju za povratkom u Vladu. 'Prije političkog života 2016., ja sam 13 godina radio kao profesor na Ekonomskom fakultetu u području financija. Područje moje ekspertize bila je monetarna politika, tako da je ulazak u HNB bila prirodna etapa u mojoj karijeri. To je od strane mnogih, posebno oporbe, okarakterizirano kao uhljebljivanje. Sad smo došli u fazu deuhljebljivanja', poručio je.

Nije htio komentirati vidi li Sandru Švaljek kao buduću guvernerku HNB-a. Pohvalio je dosadašnji rad svojih prethodnika u ministarstvu financija. 'Nema nijedan razlog da se iz te utabane staze radi zaokret', istaknuo je Ćorić.

