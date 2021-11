Članice EU-a usuglasile stajališta o dva zakona o digitalnim uslugama i tržištima

Ministri država članica zaduženi za konkurentnost usvojili su u četvrtak zajedničko stajalište o dva važna zakona o digitalnim tržištima i uslugama, na temelju čega će Vijeće pregovarati s Europskim parlamentom o konačnom tekstu tih zakona.

Novim pravilima trebali bi se zabraniti zabraniti nepošteni uvjeti koje nameću platforme koje su postale ili za koje se očekuje da će postati nadzornici pristupa jedinstvenom tržištu.

Do sada se Komisija borila protiv dominantne pozicije internetskih divova poput Googlea, Facebooka ili Amazona tužbama za kršenje pravila tržišnog natjecanja. No to se pokazalo prilično neučinkovitim, u prvom redu jer to znači da se reagira kada je prekršaj već učinjen, a osim toga ti postupci traju vrlo dugo.

S novim pravilima potpuno se mijenja pristup, želi se djelovati i prije nego što se utvrde nepravilnosti.

Digitalna sfera je prilično neregulirano područje, koje mnogi uspoređuju s "divljim zapadom". Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager u jednoj je prigodi nova pravila za digitalni svijet usporedila s učinkom svojedobnog uvođenja semafora u cestovnom prometu.

Internetske platforme donijele su brojne prednosti, ali se istodobno koriste za širenje nezakonitog sadržaja ili za prodaju nezakonite robe ili usluga na internetu.

Prema prijedlogu zakona o digitalnim uslugama, pružatelji digitalnih usluga imat će niz novih obveza, sukladno njihovoj veličini i dosegu na tržištu.

Pojavili su se neki vrlo veliki akteri, koji su postali vrlo moćni i koje nitko ne nadzire. Takve velike internetske platforme, koje koristi više od 10 posto stanovništva EU-a, 45 milijuna korisnika, smatrat će se sistemskim platformama za koje će vrijediti posebna pravila.

“Danas smo prošli važnu etapu u stvaranju konkurentnijeg, otvorenijeg i poštenijeg digitalnog tržišta”, izjavio je slovenski ministar za ekonomski razvoj i tehnologiju Zdravko Počivalšek.