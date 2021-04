Cirkus za kraj: Dvije sjednice Gradskog vijeća Splita, oporba se posvađala, propale izmjene GUP-a

Posljednja sjednica Gradskog vijeća Splita u ovom mandatu poprimila je bizarni karakter: održala se uz prisutnost svih vijećnika osim onih iz Kerumovog HGS-a. S druge strane, u HGS-u tvrde da je sjednica nelegalna, pa je njihov predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić čak podnio tužbu Upravnom sudu. On je svoju sjednicu pokušao sazvati za četvrtak, na dan kada će Vlada po najavama već raspustiti lokalne vlasti i raspisati izbore

Izmjene GUP-a silno žuljaju Keruma, pa je njegov predsjednik vijeća Stanišić do krajnjih granica odugovlačio sa sazivanjem sjednice i zakazao je na dan raspuštanja lokalne vlasti, nadajući se da će se rasprava otegnuti do ponoći i da odluka neće proći. HDZ i Krstulović Opara prikupili su dovoljno potpisa za sazivanje sjednice na raniji datum, a legitimitet im je dala kompletna oporba koja se pojavila u vijećnici.

Očekivalo se da će većina njih podržati i pokretanje izmjena GUP-a, barem su se tako izjašnjavali u javnosti, no uoči same sjednice puna dva sata trajalo je usuglašavanje nakon kojega je postalo očito da od toga neće biti ništa. Dogovoreno je tek preuređenje dnevnog reda pa su na njegov početak prebačene točke oko kojih nema spora, njih nekoliko, a nakon toga proglašena je stanka, srušen kvorum i sjednica je prekinuta.

Oporba se naprosto nije uspjela dogovoriti: jedni su inzistirali da svi budu jedinstveni, drugi su željeli sjednicu odraditi do kraja, ali bez GUP-a, treći su pristali na GUP - ali bez masterplana. I tako dalje.

'Sigurno je samo da Kerum sada gušta!', dobacio je u prolazu gradonačelnik Krstulović Opara, dok je oporba mahom govorila o predizbornom igrokazu i 'bračnim svađama'.

Među izglasanim točkama nalaze se i one o dodjeli nagrada grada za ovu godinu: one za životno djelo dobili su humanitarka Đordana Barbarić, a posthumno Miljenko Smoje i Zoja Odak. Nagrađeni su i Respiratorni centar KBC-a Split, ali i Udruga veterana 72. bojne Vojne policije. Protiv nagrađivanja Smoje bio je nekadašnji radikalni desničar koji je danas u kvoti HDZ-a Martin Pauk, dok je protiv 72. bojne bio SDP. No sve odluke su prošle.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, koji nije bio prisutan, rekao je da je 'Oparina sjednica' predizborni igrokaz i najavio da će sve njene odluke obarati sudskim putem.