Ćipe traži tri milijuna eura od Plenkovića: 'Treba nam za film'

Po njegovim riječima, scenarij je za taj film je već dobio pozitivnu ocjenu Hrvatskog audiovizualnog centra, ali novac potreban za snimanje još nije osiguran.

'Predložit ćemo amandman kroz koji bi se izdvojila tri milijuna eura za snimanje igranog filma o vukovarskim braniteljima i Blagi Zadri koji je bio zapovjednik obrane na Trpinjskoj cesti i jedan je od najpoznatijih zapovjednika obrane Vukovara “, kazao je Mlinarić.

Hoće li Vlada prihvatiti zahtjev za tri milijuna eura znat će se tijekom rasprave o proračunu. Ministarstvo kulture i medija, u čijem je resoru taj zahtjev, za sada se nije oglasilo o toj temi.

Trpinjska cesta u Vukovaru se naziva i „grobljem tenkova“ s obzirom na veliki broj tenkova i oklopnih vozila bivše JNA koji su na toj vukovarskoj prometnici uništeni. Tim dijelom Vukovara, kao i gradskom četvrti Borovo naselje, zapovijedao je Blago Zadro koji je poginuo u borbi 16. listopada 1991. godine.

Zadro se smatra jednim od simbola obrane Vukovara, a o njegovom ratnom putu od radnika u tvornici Borovo do vojskovođe ispričane su brojne priče. Bio je poznat da nije štedio te je i sam odlazio u akcije. Pazio je da u istu akciju ne idu dva člana obitelji, kao i po tome što nije želio nositi zaštitni prsluk jer ga nisu imali niti njegovi vojnici.