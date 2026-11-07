Preminuo Vladimir Štengl, prvi poslijeratni gradonačelnik Vukovara

Vladimir Štengl je dužnost gradonačelnika Vukovara obnašao u dva mandata, od 1997. do 2005. godine.

I nakon odlaska s dužnosti gradonačelnika Vukovara ostao je politički aktivan, tako da je od 2005. do 2008. godine bio i zastupnik HDZ-a u Hrvatskom saboru.

Dužnost gradonačelnika Vukovara obnašao je u najtežim i najizazovnijim vremenima za taj grad i njegove građane.

U Vukovar se vratio tijekom procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, aktivno sudjelujući u obnovi života, grada i institucija u Vukovaru, što je bio preduvjet povratka prognanih Vukovaraca.