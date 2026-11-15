Domovinski pokret traži tri milijuna eura za film: O ovom hrvatskom heroju žele snimiti priču

Film bi trebao prikazati život i ratni put Blage Zadre, ali i branitelje Vukovara, osobito one koji su 1991. godine branili Trpinjsku cestu od napada Jugoslavenske narodne armije i srpskih snaga.

Prijedlog bi trebao podnijeti saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe , i sam sudionik obrane Vukovara. Prema izvorima iz stranke, odluka o pokretanju inicijative jednoglasno je prihvaćena na stranačkom Predsjedništvu.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas , Domovinski pokret želi da se sredstva za snimanje filma osiguraju u državnom proračunu za iduću godinu, o kojem će uskoro raspravljati Hrvatski sabor.

Scenarij dobio pozitivnu ocjenu, ali novca još nema

Prema informacijama RTL-a, scenarij filma već je pozitivno ocijenio Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), no sredstva potrebna za snimanje dosad nisu osigurana.

Domovinski pokret zato želi financiranje projekta otvoriti tijekom saborske rasprave o državnom proračunu.

Vlada je u subotu usvojila prijedlog proračuna za 2027. godinu, koji se upućuje Hrvatskom saboru. Hoće li tražena tri milijuna eura biti osigurana, ovisit će o daljnjoj proceduri i odluci o proračunskom amandmanu.

RTL je Ministarstvu kulture i medija poslao upit o mogućem financiranju filma, no odgovor u trenutku objave informacije još nije stigao.

Tko je bio Blago Zadro?

Blago Zadro jedan je od najpoznatijih zapovjednika obrane Vukovara tijekom Domovinskog rata i jedan od simbola hrvatskog otpora 1991. godine. Iako nije imao formalno vojno obrazovanje, tijekom obrane grada istaknuo se organizacijskim sposobnostima i odlučnošću.

Sudjelovao je u organiziranju obrane Borova Naselja te je kao zapovjednik 3. bojne 204. vukovarske brigade imao ključnu ulogu u obrani tog dijela Vukovara.

Pod njegovim zapovjedništvom hrvatski branitelji pružali su snažan otpor oklopnim snagama JNA na Trpinjskoj cesti, koja je zbog velikog broja uništenih tenkova i oklopnih vozila dobila naziv 'groblje tenkova'.

Zadro je poginuo 16. listopada 1991. godine, u dobi od 47 godina, tijekom borbi u Borovu Naselju. Pogođen je rafalom dok je predvodio svoje suborce. Od njegove pogibije ove se godine navršilo 35 godina.

Simbol obrane Vukovara

Blago Zadro među hrvatskim braniteljima i danas uživa veliko poštovanje, a njegovo se ime posebno povezuje s obranom Trpinjske ceste.

Po njemu su nazvane Zapovjedno-stožerna škola Hrvatskog vojnog učilišta, osnovna škola u Borovu Naselju te brojne ulice u hrvatskim gradovima.

Njegova životna priča i sudjelovanje u obrani Vukovara već su bili tema dokumentarnih ostvarenja, uključujući film 'Vukovarski junak Blago Zadro'.