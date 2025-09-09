'Cilj Kremlja je jasan - dočepati se Moldavije na izborima'

'Cilj Kremlja je jasan: osvojiti Moldaviju na izborima, iskoristiti je protiv Ukrajine i pretvoriti nas u odskočnu dasku za hibridne napade u Europskoj uniji', osudila je.

'Danas se suočavamo s neograničenim hibridnim ratom u razmjerima kakvi nisu viđeni od (ruske) invazije na Ukrajinu', rekla je zastupnicima Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Braneći izbore 28. rujna od utjecaja Moskve, 'štitimo ne samo Moldaviju, već i regionalnu sigurnost i stabilnost', dodala je moldavska predsjednica.

Kišinjev i Europska unija redovito osuđuju ruske kampanje dezinformacija i manipulacije u pripremi za ove parlamentarne izbore.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i poljski premijer Donald Tusk izrazili su krajem kolovoza u Kišinjevu 'odlučnu podršku' Moldaviji za njezino članstvo u EU, suočenoj s 'lažima' i 'miješanjem' Moskve uoči izbora.

Moldavija je prošle godine započela pregovore o pristupanju EU, uz čvrstu podršku svoje predsjednice, ponovno izabrane u studenom 2024.

Međutim, pregovore, istodobno otvorene s Ukrajinom, blokira protivljenje Mađarske, koja je neprijateljski nastrojena prema kandidaturi Kijeva.

'Naš europski put nije samo pitanje vrijednosti, to je pitanje opstanka, i upravo zato što smo na tom putu postigli veliki napredak, Rusija je oslobodila svoj arsenal hibridnih napada protiv nas', dodala je Sandu.