Cijepljenje protiv HPV-a besplatno i za srednjoškolce: Roditelji koji odbiju bit će evidentirani

Svi srednjoškolci u Hrvatskoj mogu se besplatno cijepiti protiv humanog papiloma virusa (HPV) u razdoblju od 1. siječnja do 1. srpnja, ovisno o raspoloživosti cjepiva, poručuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Osim toga, novost je i to da će se ove godine u zdravstvenim kartonima učenika 8. razreda osnovne škole, za koje je cijepljenje već tradicionalno besplatno, zadržavati pozivi na kojima roditelj navodi da odbija cijepljenje. Prethodnih godina školski liječnici prikupljali su i zadržavali u zdravstvenom kartonu djeteta samo poziv za djecu koja su se cijepila

Infekcija HPV -om širi se intimnim dodirom kože ili sluznice, a do zaraze može doći vaginalnim, analnim ili oralnim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom. Najučestalija je spolna bolest kod muškaraca i žena, a zaraženi često ne znaju da su nositelji virusa jer većina infekcija HPV-om ne izaziva vidljive promjene.

'Srednjoškolci koji su propustili cijepljenje u 8. razredu, kad je za to bilo vrijeme, pitaju školske liječnike mogu li se naknadno cijepiti. Zbog toga smo i njima omogućili besplatno cijepljenje, u razdoblju od pola godine, jer negdje moramo podvući crtu i vidjeti kakvo nam je stanje zaliha. U tom razdoblju prima se prva doza cjepiva. Besplatno cijepljenje za učenike 8. razreda traje cijelu školsku godinu, počevši od rujna', navodi dr. Pavić Šimetin.

Učenicima završnih razreda osnovne škole liječnici daju poziv na cijepljenje, a do sada su roditelji vraćali pozive samo ako su htjeli cijepljenje. To se, međutim, mijenja od ove školske godine.

'Sada se prikupljaju svi pozivi, čak i ako roditelji ne želi da mu se dijete cijepi, kako bismo imali evidenciju da su roditelji bili informirani, ali su odbili iskoristiti pravo na cijepljenje. Srednjoškolci, naime, često kažu da nisu ni znali za mogućnost besplatnog cijepljenja u 8. razredu. Na ovaj način imat ćemo evidentirano da su roditelji bili informirani', kaže liječnica.

Napominje da je važno cijepiti se jer cjepivo štiti od nekih tipova raka koje uzrokuje HPV, pri čemu je najčešći rak vrata maternice. 'Od raka maternice godišnje u Hrvatskoj umire oko 100 žena, no tu je i rak drugih sijela (organa, op.a.). S obzirom na to da je rak potencijalno smrtonosna bolest, cijepljenje je sigurno velika prednost za svakoga tko se na to odluči', poručila je Pavić Šimetin.