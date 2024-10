Četiri tisuće sudionika na utrci 'Race for the Cure', prikupljeno 48.000 eura

Organizator Županijska liga protiv raka izvijestila je da je na utrci bilo oko četiri tisuće sudionika koji su trčali ili hodali dionicu dugu pet kilometara - od Rive do vile Dalmacija i natrag. Pobjednik utrke je splitski učenik Mauro Vidović Vranac koje je stazu prešao za 18 minuta i 30 sekundi.

Donacijama sudionika utrke i posjetitelja prikupljeno je oko 48 tisuća eura koji će biti namijenjeni za kupnju aparata za sprečavanje opadanja kose te za financiranje mamografskih pregleda za žene koje žive na otocima, rekli su aktivisti Županijske lige protiv raka.

U povodu 'Race for the Cure' u subotu je na splitskoj katedrali Sv. Duje istaknuta velika ružičasta vrpca, simbol podrške borbi protiv raka dojke, duga 15 metara, a široka pet. Prema tvrdnjama organizatora, to je najveća pink vrpca ikada napravljena u Europi.