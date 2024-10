Božinović: 'Hrvatska uputila brzu pomoć BiH - HGSS među prvima, stiže još 37 ljudi'

Božinović je u nedjelju bio na tradicionalnom vojnom hodočašću u svetištu Majke Božje Bistričke gdje dolaze pripadnici Hrvatske vojske, policije, vatrogastva, Civilne zaštite i drugih operativnih snaga te Hrvatskog Crvenog križa.

Ondje su bili na zajedničkom susretu i misi, a sve to, kako je rekao Božinović, podsjetilo nas je na tradiciju prije 32 godine kad je bilo teško, tijekom Domovinskog rata, a to zajedništvo svih sastavnica domovinske sigurnosti održalo se do danas. 'Danas smo se sjetili svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ali tu su bili i mladi pripadnici vojske i policije na koje će se naš sustav i država oslanjati i ubuduće', naglasio je.