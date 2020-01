Čestitka mitropolita Porfirija: Mir Božji, Hristos se rodi vjernicima i svim ljudima dobre volje

Mitroplit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić uputio je vjernicima okupljenima na pravoslavnoj božićnoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Svetoga Preobraženja Gospodnjeg, kao i svim ljudima dobre volje u ovoj, kako je rekao, predivnoj zemlji, tradicionalnu božićnu čestitku - Mir Božji, Hristos se rodi

Najprije treba steći mir u sebi kako bi ga drugi dobili

S tim u vezi, podsjetio na riječi sv. Serafina Sarovskog, koji je živio krajem 18. i početkom 19. stoljeća u Rusiji i smatra se najvećim ruskim svecem ikada, da najprije trebamo steći mir u sebi i onda će svi oko nas prepoznati taj mir i preko nas, po milosti Božjoj, i dobiti taj mir.

"Stekni mir u sebi i tisuće oko tebe naći će mir koji nije posljedica ljudskih napora i rezultat naše pameti, pozicija, ljepote, već je to mir koji ne dolazi od ovoga svijeta, to je mir koji se zove Krist, Sin Božji i on je taj koji je od svega potrebniji nama ljudima koji živimo u ovom vremenu", rekao je mitropolit Porfirije.

Istaknuo je kako se danas ljudi sukobljavaju svakoga trenutka, na svakome koraku gaze se ljudska prava i vrši se nasilje, a svuda oko nas i u nama caruje egoizam, samozaljubljenost i sebičnost, rekavši da to ne može donijeti mir, jer mira nema tamo gdje nema Boga.

"Bez Boga ne možemo spoznati istinu da je svaki čovjek naš brat i zato mi kao kršćani današnji dan koristimo da u sebi obnovimo istinske i prave vrijednosti", rekao je.

Istina je da smo međusobno udaljeni i mislimo da nas može spasiti ono što imamo i da nam to može osigurati bezbolan život bez brige, dodao je mitropolit istaknuvši da "Gospodin danas dolazi kako bi nam pokazao što je raj, a što je pakao".

"Dobro mi znamo što je to pakao i prolazimo ga gotovo svakodnevno kada se naljutimo na svoje bližnje i u sebi osjećamo nemir, i zar nismo tada više robovi nego onda kada robujemo ljudima, jer nema većeg robovlasnika nad nama od našeg egoizma i mržnje", ustvrdio je mitropolit Porfirije.

Istaknuo je da Gospodin ne dolazi kako bi nam život učinio samo lijepim, već i ispunjenim smislom da bi naš život imao predokus raja onda kada se razbijaju okovi egoizma i kada idemo u susret drugome.

Treba oprostiti i tražiti oproštenje

"Da postoji distanca među nama, ne samo na razini odnosa među državama, narodima i partijama nego, nažalost, i u našim obiteljima u kojima trebamo učiti da je drugi naš smisao i koja nam treba biti mjesto gdje ćemo vježbati ljubav i tako biti spremni da i u društvu u kojemu živimo budemo spremni oprostiti i tražiti oproštenje", istaknuo je mitropolit Porfirije.

Tada, rekao je, "kroz ljubav prema svome narodu taj narod neću obožavati da mi on postane bog umjesto Boga i idol nego učeći se ljubavi prema svom narodu, prepoznat ću da su svi narodi svijeta moj narod i da ono što je naše podijelimo sa svima i tako prebrodimo distancu".

Ustvrdio je kako trebamo oprostiti da bismo mogli dalje nastaviti ruku pod ruku, te da, kako kaže Gospodin, ne sudimo kako nam se ne bi sudilo sudom koji sami sudimo.

"Mi pravoslavni vjernici znamo što znači - Mir Božji, Hristos se rodi, a to je dan kada izlazimo iz sebe, tražimo oprost od svih i opraštamo svima kako bismo postigli mir, izmirili se sa sobom i u taj mir smjestimo i one na koje se ljutimo i one koji su nam činili dobro", istaknuo je.

Božić je prije svega dan radosti, rekao je mitropolit Porfirije i poručio vjernicima da danas otvore svoja srca da postanu pećina i jasle u kojima se rađa Sin Božji da bismo onda zajedno s apostolom Pavlom mogli reći - ne živim više ja, nego Krist u meni.

"Mir Božji, Hristos se rodi, svima nama ovdje braćo i sestre, ali i svim ljudima dobre volje u ovoj predivnoj zemlji i cijelom svijetu", zaključio je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić.

Na pravoslavnoj božićnoj arhijerejskoj liturgiji pročitana poslanica patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irineja u kojoj je, među ostalim, istaknuo da je glavna zadaća vjernika čuvati i očuvati svetu pravoslavnu vjeru.

Uz mnoge vjernike, na svečanoj božićnoj liturgiji bili su i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac i predsjednik Srpskoga narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević

Saborna crkva Preobraženja Gospodnjega u Zagrebu katedrala je Mitropolije zagrebačko-ljubljanske. Izgrađena je 1866. po nacrtu hrvatskog arhitekta Franje Kleina. Obnovljena je od 1883. do 1884. po nacrtima arhitekta Hermana Bolléa, koji ju je restaurirao još u dva navrata 1899. kada na nju postavlja novu kapu zvonika i od 1913. do 1914. kada joj je potpuno modificirao pročelja.