Mitropolit Porfirije: Pravoslavna crkva je pogrešna adresa za ljutnju zbog Stepinca

Mitropolit Porfirije Perić izjavio je u četvrtak Hini kako Srpska pravoslavna crkva (SPC) ni na koji način ne sudjeluje u odluci o kanonizaciji Alojzija Stepinca, pa je SPC pogrešna adresa za ljutnju onih koji su nezadovoljni papinom izjavom da treba razjasniti sve nejasne povijesne točke vezane za Stepinca, a pri čemu je zatražio pomoć i patrijarha Irineja

U intervjuu za Hrvatsku katoličku mrežu, čije dijelove koji prenosi IKA, nadbiskup Puljić je rekao da zna da je ta "papina izjava uzburkala javnost i izazvala vjernike", pa ih je pozvao da budu strpljivi i mirni.

Papa je rekao da mu je stalo do istine, i da zajedno s patrijarhom želi doći do istine. Do toga je zaista svima stalo. No, glede Stepinca i onoga što je Kongregacija već učinila i zaključila, nema ničega spornoga što bi, po mom sudu, dovelo u pitanje njegovu svetost i kanonizaciju“, kazao je nadbiskup Puljić.

Nadbiskup Puljić odluku pape da se SPC konzultira u slučaju Stepinca naziva presedanom. „To je zaista presedan. Ja još nisam čuo da se neka Crkva uplitala i da je Papa uvažavao. Dakle, to je jedan presedan!“, kaže Puljić i ističe da su se tim presedanom iz SPC-a htjeli iskoristiti da blokiraju kanonizaciju. „Ali, to nije samo protiv Stepinca, to je dalje. To je već politika. I to mi se ne sviđa“, kazao je Puljić.