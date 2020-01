Porfirije: Prevladavanje distance među ljudima i darivanje najvažniji za kršćane

Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije poručio je u ponedjeljak navečer sa svečane liturgijske proslave Srpske pravoslavne crkve u Sabornom Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu da su prevladavanje distance među ljudima i darivanje drugima najvažniji za one koji žele postati kršćani i djeca Božja

Na proslavi blagdana rođenja Gospodinova mitropolit je kazao da se distanca širi na svim razinama od distance među pojedincima, preko one unutar obitelji do naroda i država, te ocijenio da je upravo to suvremeni pakao.

Ni raj ni pakao nisu geografski pojmovi, nego je to odnos prema drugome i drugačijem. Pakao je supostojanje s drugim bez mogućnosti da se prevlada distanca. Pakao je stanje u kojem smo posvađani unutar porodice, naroda i države, kazao je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije okupljenima na Badnje večer u zagrebačkom Sabornom Hramu.