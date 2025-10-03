STRAŠNA NESREĆA

FOTO Izvučen auto u kojem su poginule dvije žene i dva muškarca

L. F.

03.10.2025 u 13:53

Iz mora kod Senja izvučen automobil
Iz mora kod Senja izvučen automobil Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Četiri osobe poginule su u četvrtak poslijepodne u teškoj nesreći na Jadranskoj magistrali kod Senja, kada je automobil zagrebačkih registracija probio zaštitnu ogradu i sletio u more s visine od 70 metara. Poginule su dvije žene i dvojica muškaraca, a identitet im još nije potvrđen

Prema neslužbenim informacijama, vozilo je bilo iznajmljeno u zagrebačkoj zračnoj luci pa se pretpostavlja da se radi o stranim državljanima.

Nesreća se dogodila oko 16:20 sati u mjestu Bunica. Vozač je u blagom zavoju iz zasad nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad automobilom, koji je završio u moru. Na teren su odmah poslane sve žurne službe, uključujući i HGSS-ove ronioce iz Gospića.

'Pri zaronu smo utvrdili da su dolje još tri osobe u vozilu i onda smo pristupili izvlačenju na policijski brod', izjavio je pročelnik gospićke stanice HGSS-a Dario Cindrić.

Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci, gdje će se obaviti obdukcija i službena identifikacija.

U dramatičnim trenucima nakon nesreće posebno se istaknuo policajac iz Senja koji je, prema riječima svjedoka, skočio u more i više puta pokušao zaroniti do vozila. 'Niske temperature i činjenica da se može dovesti u opasnost nisu ga zaustavile', rekao je jedan očevidac.

Policija je potvrdila da je očevid završen, no slijedi kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije.

