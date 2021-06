Češki predsjednik Miloš Zeman rekao da su za njega transrodne osobe 'odvratne'

Češki predsjednik Miloš Zeman u televizijskom je intervjuu u nedjelju, osvrnuvši se na nedavno usvojen mađarski zakon kojim se u školama zabranjuju sadržaji LGBTIQ tematike, rekao da transrodne osobe smatra “odvratnima”.

Zakon je donesen ranije ovog mjeseca i već je uvelike kritiziran i u Mađarskoj, od strane oponenata premijera Viktora Orbana, ali i od strane brojnih europskih i svjetskih političara, nevladinih organizacija i drugih skupina i pojedinaca.



Prošli tjedan na EU-ovom summitu nizozemski je premijer Mark Rutte poručio Orbanu da napusti Uniju ako ne želi poštovati prava LGBTIQ osoba.



Više od polovine država članica također je osudilo Orbanov zakon, no Češka nije među njima. Češki je predsjednik rekao da takva osuda predstavlja miješanje u unutarnju politiku zemlje.

Iako predsjednik u Češkoj ima ograničene izvršne ovlasti, Zeman, kao i njegovi prethodnici, ima snažan utjecaj na javnost.

Osim što podržava Orbana, aktualni češki predsjednik je pokazao i naklonost Rusiji i Kini i kritizirao je useljavanje iz muslimanskih zemalja.

“Viktor Orban rekao je da on nije protiv homoseksualaca, već da se protivi manipulaciji roditeljima i djecom po pitanju seksualne edukacije”, izjavio je Zeman. “Stoga ne vidim razlog da se ne složim s njim jer me nerviraju feministkinje, Me too pokret i praška Povorka ponosa”, dodao je.

Ako ne odustane od svog novog kontroverznog zakona, Mađarska će se suočiti s pravnim posljedicama na najvišem sudu EU-a, a sve se više spominju i sankcije u vidu smanjenja financiranja iz EU fondova, kako je istaknuo, između ostalih, i luksemburški premijer Xavier Bettel.

Orban, koji je premijer od 2010. godine, u svojim je stavovima i potezima sve konzervativniji i sve je izraženije njegovo promicanje, kako je to sam rekao, tradicionalnih kršćanskih vrijednosti. Uoči prošlotjednog summita, novinarima je rekao da je cilj njegovog novog zakona zaštiti pravo roditelja da odlučuju o seksualnom odgoju svoje djece.