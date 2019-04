Cerovac i Hadžić ne smatraju Plenkovićevu najavu dolaska kineskog izaslanstva ozbiljnom

Predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac i član Nadzornog odbora pulskog brodogradilišta Uljanika Samir Hadžić ne shvaćaju ozbiljnom najavu premijera Andreja Plenkovića po kojoj bi predstavnici najveće kineske brodograđevne industrije 1. svibnja trebali posjetiti Uljanik i "3. maj".

'Ako je to kraj, neka im to jasno kažu, a ne da se poigravaju s njima i s njihovim sudbinama. Žalosno je što se jučer dogodilo na ročištu u Rijeci, gdje opet nije proglašen stečaj '3. maja'. Agonija je prolongirana, a ja se pitam što će ti ljudi do tada raditi s obzirom na to da im nije osiguran priljev novaca. To je igra živcima i ljudskim sudbinama', poručio je Cerovac.

Potvrdio je kako je pulski Uljanik u posljednjih dvadesetak dana napustilo stotinjak radnika, a ostali su još tu jer, kako je rekao, 'očekuju da dobiju otkaz, da se proglasi stečaj i da dobiju barem otpremninu'.

'Ne znam što reći, svi navodno dolaze, ali nitko konkretno još nije došao. Ako se kojim slučajem i pojave zainteresirani ulagači, trebat će im forenzičari i arheolozi da nas pronađu jer - kako vrijeme prolazi - mi naprosto nestajemo', rekao je član Nadzornog odbora Samir Hadžić.

Također je rekao kako s Upravom Uljanika i Nadzornim odborom dosad nitko nije kontaktirao, nego sve informacije doznaju iz medija.

Ministar gospodarstva Darko Horvat danas je, uoči sjednice Vlade, najavio je da će kinesko izaslanstvo na Praznik rada posjetiti brodogradilišta Uljanik u Rijeci i '3. maj' u Puli. Potvrdio je to na početku sjednice Vlade i premijer Andrej Plenković.